Phú Quốc sẽ xây bệnh viện 1.300 tỉ đồng, có sân đáp trực thăng

Ngày 11.11, UBND đặc khu Phú Quốc phối hợp Sở Y tế tỉnh An Giang và Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) tổ chức hội nghị tham vấn góp ý tổng thể mặt bằng xây dựng Bệnh viện đa khoa Phú Quốc tại khu vực Đồng Cây Sao, Cửa Cạn.

Ông Trần Minh Khoa, Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc, phát biểu tại hội nghị tham vấn góp ý tổng thể mặt bằng xây dựng Bệnh viện đa khoa Phú Quốc ẢNH: HOÀNG DUNG

Theo đó, dự án Bệnh viện đa khoa Phú Quốc có quy mô 500 giường bệnh chất lượng cao, diện tích hơn 13 ha, tổng mức đầu tư 1.300 tỉ đồng từ nguồn ngân sách Nhà nước. UBND đặc khu Phú Quốc được giao làm chủ đầu tư. Thời gian thực hiện trong giai đoạn 2027 - 2030, dự kiến khởi công cuối quý 1/2027.

Công trình có khối nhà chính của bệnh viện cao 8 tầng, diện tích hơn 1,1 ha; khối trung tâm năng lượng pháp y cao 2 tầng, diện tích gần 1.000 m2. Đáng chú ý, để phục vụ nhu cầu vận chuyển, cấp cứu trong tình huống khẩn cấp, nhất là điều kiện biển đảo như Phú Quốc, bệnh viện được thiết kế xây dựng phòng máy và sân đáp trực thăng.

Bệnh viện đa khoa Phú Quốc mới khi hoàn thành sẽ được đầu tư trang thiết bị y tế hiện đại, chuyên sâu, nhằm đáp ứng kịp thời kỹ thuật cao trong điều trị, kiểm soát nhiễm khuẩn, đầy đủ tiện nghi, thân thiện với môi trường.

Ông Phạm Thanh Việt, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, góp ý tại hội nghị ẢNH: HOÀNG DUNG

Đặc khu Phú Quốc hiện có Trung tâm y tế Phú Quốc là cơ sở công lập, quy mô hơn 400 giường. Trung tâm được đầu tư và đưa vào sử dụng từ năm 1999 nên đến nay một số hạng mục đã xuống cấp, khuôn viên chật hẹp, không còn đủ quỹ đất để tiếp tục mở rộng.

Ông Trần Minh Khoa, Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc, cho biết việc xây dựng Bệnh viện đa khoa Phú Quốc sẽ đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho người dân và du khách, hướng đến tiêu chuẩn bệnh viện hạng I, phù hợp đặc thù biển đảo. Bệnh viện được đầu tư quy mô lớn, trang thiết bị hiện đại để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, giảm tải cho bệnh viện tuyến trên, góp phần phát triển kinh tế - xã hội đảo ngọc.