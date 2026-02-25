Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Cứu người đàn ông bị nhiều vết cắt ở cổ, nguy kịch

Mạnh Cường
Mạnh Cường
25/02/2026 06:38 GMT+7

Các bác sĩ Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam đã thực hiện thành công ca phẫu thuật, kịp thời cứu sống một nam bệnh nhân nhập viện có nhiều vết cắt ở cổ, nguy kịch.

Chiều 24.2, bác sĩ Nguyễn Thanh Tiên, Trưởng khoa Tai mũi họng, Bệnh viện đa khoa Quảng Nam (đóng tại phường Tam Kỳ, TP.Đà Nẵng), cho biết các bác sĩ của bệnh viện vừa kịp thời cứu sống một nam bệnh nhân có nhiều vết cắt ở cổ. Sau ca phẫu thuật, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và đang được theo dõi, điều trị tích cực tại Khoa Hồi sức tích cực - chống độc.

Cứu người đàn ông bị nhiều vết cắt ở cổ, nguy kịch - Ảnh 1.

Bác sĩ Nguyễn Thanh Tiên, Trưởng khoa Tai mũi họng, Bệnh viện đa khoa Quảng Nam (bên phải), thực hiện ca phẫu thuật

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Trước đó, sáng 24.2, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện đa khoa Quảng Nam tiếp nhận bệnh nhân N.T.T. (62 tuổi, ở phường Hương Trà, TP.Đà Nẵng) trong tình trạng có nhiều vết cắt sâu ở 2 bên cổ, máu chảy nhiều, tình trạng sức khỏe hết sức nguy hiểm.

Người nhà cho biết, khoảng 30 phút trước khi vào viện, bệnh nhân đã tự dùng dao cắt vào hai bên cổ dẫn đến chảy máu ồ ạt. Theo tiền sử, bệnh nhân có biểu hiện rối loạn tâm thần nhưng không đi khám và điều trị.

Qua thăm khám lâm sàng kết hợp thực hiện các xét nghiệm cấp cứu và chụp CT, các bác sĩ xác định bệnh nhân có vết thương cổ 2 bên với tình trạng chảy máu ào ạt, phun thành tia, khó cầm.

Cụ thể, bên cổ trái có một vết cắt dài khoảng 15 x 3 cm, lộ gân cơ. Bên cổ phải có 2 vết cắt song song, một vết dài 15 cm và một vết dài 12 cm, độ sâu khó thăm dò, nghi ngờ tổn thương mạch máu lớn.

Trước tình trạng khẩn cấp, bác sĩ Nguyễn Thanh Tiên cùng ê kíp đã nhanh chóng hội chẩn, triển khai cấp cứu và tiến hành phẫu; sau hơn 90 phút phẫu thuật đã giành lại sự sống cho bệnh nhân.

