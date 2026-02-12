Đà Nẵng chi hàng trăm tỉ đồng để hỗ trợ dịp tết

Mở rộng phạm vi thụ hưởng

HĐND thành phố Đà Nẵng vừa thông qua nghị quyết về việc áp dụng thực hiện Nghị quyết 238 ngày 11.7.2019 của HĐND thành phố Đà Nẵng (cũ), quy định chế độ hỗ trợ dịp Tết Nguyên đán năm 2026 trên địa bàn Đà Nẵng mới sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Theo đó, thành phố thống nhất tiếp tục áp dụng chế độ hỗ trợ hằng năm đối với cán bộ hưu trí; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; lực lượng vũ trang và một số đối tượng đặc thù nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2026 trên toàn địa bàn thành phố mới.

Ông Phạm Đức Ấn (thứ hai từ trái qua) tặng quà cho người dân xã vùng cao Trà Tân ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Đối với các nhóm thành phần trước đây được quy định gắn với tên gọi một số cơ sở y tế, cơ sở giáo dục và đơn vị cụ thể thuộc thành phố Đà Nẵng (cũ), nay được áp dụng chung cho các đối tượng thuộc thành phố Đà Nẵng mới.

Phạm vi hỗ trợ được mở rộng nhằm bảo đảm công bằng, thống nhất chính sách giữa các địa phương sau khi hợp nhất.

Theo tờ trình của UBND thành phố, việc ban hành nghị quyết nhằm bảo đảm công tác hỗ trợ tết được thực hiện kịp thời, không bị gián đoạn, không bỏ sót, đồng thời giữ nguyên mức chi như trước khi hợp nhất thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam cũ.

Dự kiến tổng kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ tết năm 2026 trên toàn địa bàn thành phố Đà Nẵng mới hơn 326 tỉ đồng. Trong đó, kinh phí bố trí qua các đơn vị, sở, ngành hơn 195 tỉ đồng và qua các xã, phường hơn 130 tỉ đồng. So với trước khi sáp nhập, kinh phí trợ cấp tết dự kiến tăng hơn 174 tỉ đồng do mở rộng phạm vi áp dụng.

HĐND thành phố Đà Nẵng giao Thường trực HĐND xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện theo quy định của luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025 và tổng hợp, báo cáo tại kỳ họp gần nhất.

Đảm bảo triển khai đúng tiến độ

UBND thành phố có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nghị quyết đúng quy định; đồng thời rà soát, xây dựng nghị quyết mới thay thế Nghị quyết 238, trình HĐND thành phố xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

UBND thành phố Đà Nẵng cũng giao Sở Y tế thực hiện hỗ trợ tết cho đối tượng tại Làng trẻ em SOS. Đối với các đối tượng trước đây được bố trí kinh phí qua Sở LĐ-TB-XH, kinh phí sẽ được chuyển sang Sở Y tế và Sở GD-ĐT do thay đổi chức năng, nhiệm vụ sau sáp nhập.

Theo Nghị quyết 238, mức hỗ trợ cụ thể như sau:

Cán bộ hưu trí (kể cả cán bộ phường, xã nghỉ hưu theo Nghị định 09/1998/NĐ-CP), người mất sức lao động đang hưởng bảo hiểm xã hội (kể cả theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg và Quyết định số 613/QĐ-TTg) được hỗ trợ 1,2 triệu đồng/người.

Dự kiến tổng kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ tết năm 2026 trên toàn địa bàn Đà Nẵng mới hơn 326 tỉ đồng ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, công nhân, viên chức quốc phòng thuộc Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố Đà Nẵng; sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ, công nhân công an thuộc Công an thành phố Đà Nẵng (bao gồm cả cán bộ, chiến sĩ đang đi học tại các trường quân sự, công an, phòng cháy chữa cháy) được hỗ trợ 1 triệu đồng/người.

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khối cơ quan Đảng, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội, hội đoàn thể cấp thành phố và các ban quản lý dự án cấp thành phố được hỗ trợ từ 600.000 đồng/người đến 1,8 triệu đồng/người.

Hỗ trợ tiền ăn cho bệnh nhân nặng ở lại các cơ sở y tế thuộc Sở Y tế trong 4 ngày tết (30 tháng chạp và mùng 1, 2, 3 tháng giêng) với mức 60.000 đồng/ngày/người.

Hỗ trợ quà tết cho học sinh là người dân tộc thiểu số tại Trường THPT Phạm Phú Thứ và các trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn Hòa Vang; học sinh tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập và Trường chuyên biệt Tương Lai với mức 300.000 đồng/người.

Đối với Làng trẻ em SOS được hỗ trợ 1,8 triệu đồng/người; học sinh Trường phổ thông Hermann Gmeiner được hỗ trợ hơn 1,4 đồng/người.