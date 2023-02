Cựu Phó chủ tịch Bình Thuận Nguyễn Văn Phong không thừa nhận chỉ đạo cấp dưới làm trái

Liên quan đến bị can Nguyễn Văn Phong, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận (bị bắt ngày 12.12.2022 khi đương chức) do dính đến sai phạm tại dự án Tân Việt Phát 2 khi còn là Giám đốc Sở Tài chính Bình Thuận. Cáo trạng (ngày 1.2.2023) của Viện KSND tối cao nêu, bị can Ngô Hiếu Toàn (cựu Phó giám đốc Sở Tài chính Bình Thuận) ban đầu đề nghị Sở TN-MT Bình Thuận "rao bán rộng rãi" 3 lô đất 18, 19 và 20 (hơn 92.600 m2) trong trường hợp không có đơn vị, cá nhân nào mua thì mới giao đất không thông qua hình thức đấu giá.

Cáo trạng cáo buộc Ngô Hiếu Toàn, với vai trò là Phó giám đốc Sở Tài chính, thành viên Hội đồng Thẩm định giá đất của tỉnh, dù biết rõ quy định của pháp luật, biết rõ các quy định về tính tiền thuê đất, thời điểm cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo khoản 3, điều 108, luật Đất đai 2013 nhưng vẫn cố tình vi phạm.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an kiểm tra thực địa tại dự án Tân Việt Phát 2 H.LINH

Liên quan đến việc "không có nhà đầu tư nào đăng ký đấu giá 3 lô đất 18, 19 và 20", cáo trạng nêu, ngày 20.2.2017, Toàn có bút phê chỉ đạo: "Theo báo cáo của Sở TN-MT, các kênh thông tin rao bán chưa rộng rãi, đề nghị Sở TN-MT nên thực hiện công tác quảng bá, rao bán rộng rãi hơn trên báo đấu thầu. Trường hợp vẫn không bán được thì báo cáo UBND tỉnh giao đất không thông qua đấu giá...".

Tuy nhiên, ngay sau đó Ngô Hiếu Toàn lại thay đổi nội dung chỉ đạo và yêu cầu Phòng Quản lý giá - công sản (thuộc Sở Tài chính) chỉnh sửa lại dự thảo văn bản để Toàn ký trả lời Sở TN-MT là: "Thống nhất với Sở TN-MT báo cáo UBND tỉnh, thống nhất cho chủ trương giao đất mà không phải thông qua hình thức đấu giá đối với 3 lô đất 18, 19 và 20 thuộc quỹ đất 2 bên đường 706B theo giá khởi điểm (tức giá năm 2013 - PV)".

Cơ quan CSĐT Bộ Công an bắt giam cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hai tối 10.2.2022 H.LINH

Toàn khai việc thay đổi nội dung chỉ đạo này là theo chỉ đạo của Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Văn Phong. Tuy nhiên, lời khai này của Toàn bị Nguyễn Văn Phong bác bỏ, không thừa nhận.

Bị can Nguyễn Văn Phong chỉ thừa nhận không kiểm tra, để Ngô Hiếu Toàn ký công văn (số 735 ngày 20.2.2017) gửi Sở TN-MT trái với quy định của pháp luật.

Không xử lý hình sự những người không hưởng lợi ích vật chất

Cáo trạng nêu, các cá nhân thuộc Trung tâm Phát triển quỹ đất Bình Thuận (thuộc Sở TN-MT) và Phòng Quản lý giá - công sản (thuộc Sở Tài chính) gồm: Lê Hữu Phùng Trung Kiên, Nguyễn Thị Thu Hằng, Tô Thị Ngọc Nga, Lê Thị Bích Trâm, Hồ Thị Út liên quan đến quá trình tham mưu, đề xuất trong việc giao 3 lô đất nói trên đất cho Công ty Tân Việt Phát.



Tuy nhiên, xét tính chất, mức độ của hành vi sai phạm và nguyên nhân dẫn đến sai phạm do thực hiện theo chỉ đạo của cấp trên, không được hưởng về lợi ích vật chất, chưa đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự, nhưng cần kiến nghị cơ quan có trách nhiệm xem xét, xử lý về mặt Đảng và chính quyền.

Các bị can Huy, Cường và cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phong bị Bộ Công an triệu tập ra Hà Nội và đọc lệnh bắt giam tại đây BỘ CÔNG AN

Đối với các cá nhân: Châu Huy Hậu (Phó chánh Văn phòng Sở TN-MT), Trần Đường Anh Vũ (Trưởng phòng thuộc Chi cục Quản lý đất đai), Trần Thiện Nhân (chuyên viên Chi cục Quản lý đất đai), Trần Việt Hưng (Phó trưởng phòng Đầu tư - quy hoạch - xây dựng thuộc Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận), Lê Quang Vinh (Phó chánh Văn phòng UBND tỉnh) có tham gia vào quá trình tham mưu, giao đất cho Công ty Tân Việt Phát. Tuy nhiên, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao thì hành vi của các cá nhân này được xác định không đủ yếu tố cấu thành tội phạm.

Đối với ông Nguyễn Văn Phương, Giám đốc Công ty Tân Việt Phát, quá trình điều tra Cơ quan CSĐT không có bằng chứng khẳng định có sự cấu kết, thông đồng với các bị can và các đối tượng liên quan nhằm để được giao, cho thuê 3 lô đất 18, 19 và 20. Do vậy, không có đủ cơ sở để xử lý đối với ông Nguyễn Văn Phương và các cá nhân khác tại Công ty Tân Việt Phát. Hiện Công ty Tân Việt Phát đã có công văn xin nộp bổ sung số tiền chênh lệch được hưởng lợi bất hợp pháp là 45,3 tỉ đồng cho Nhà nước.

Bộ Công an khám xét nơi làm việc của các bị can tại trụ sở Sở TN-MT Bình Thuận ngày 13.12.2022 H.LINH

Liên quan đến vụ án này, vợ bị can Nguyễn Ngọc Hai đã nộp khắc phục hậu quả số tiền 300 triệu đồng; vợ bị can Lương Văn Hải nộp khắc phục hậu quả số tiền 500 triệu đồng; vợ bị can Lê Nguyễn Thanh Danh nộp số tiền khắc phục hậu quả 100 triệu đồng; gia đình bị can Hồ Lâm và Đặng Hoài Nhân mỗi người đã nộp 100 triệu đồng.

Cáo trạng cho rằng hành vi của các bị can là rất nghiêm trọng, gây thất thoát lớn ngân sách Nhà nước, phải xử lý nghiêm minh để răn đe.

Tuy nhiên theo cáo trạng, cần có sự phân hóa nhằm trừng trị nghiêm khắc những bị can có vai trò chính, đồng thời có chính sách khoan hồng đối với bị can đồng phạm, thành khẩn khai báo, tích cực khắc phục hậu quả.

Cáo trạng truy tố các bị can: Nguyễn Ngọc Hai, Lương Văn Hải (cựu Chủ tịch và Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận); Hồ Lâm, Lê Nguyễn Thanh Danh (cựu Giám đốc và Phó giám đốc Sở TN-MT Bình Thuận); Nguyễn Thanh Cho, Lê Nam Hưng (cựu Chi cục trưởng và Phó chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai); Phạm Duy Cường, Lê Anh Huy (Phó phòng thuộc Chi cục Quản lý đất đai); Đặng Hoài Nhân, Nguyễn Thị Thu Phong (cựu Giám đốc, Phó giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh) và Ngô Hiếu Toàn (cựu Phó giám đốc Sở Tài chính) về tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" quy định tại khoản 3, điều 219 bộ luật Hình sự 2015. Trong đó bị can Nguyễn Ngọc Hai bị cáo buộc có vai trò chính (mức án có thể từ 10 đến 20 năm tù).

Khám xét nhà riêng Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Văn Phong ngày 13.12.2022 H.LINH

Riêng bị can Nguyễn Văn Phong bị truy tố về tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" quy định tại điểm d, khoản 3, điều 360 bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017 (mức án có thể từ 7-12 năm tù).

Viện KSND tối cao truy tố các bị can ra TAND TP.Hà Nội, phân công Viện KSND TP.Hà Nội thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử tại phiên tòa sơ thẩm này.

Riêng 8 dự án còn lại tại Bình Thuận có dấu hiệu sai phạm tương tự, cáo trạng nêu Cơ quan CSĐT Bộ Công an vẫn đang tiếp tục xác minh, điều tra theo quy định.