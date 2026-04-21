Cựu Phó chủ tịch phường ‘xào ke’ thâu đêm cùng nữ nhân viên lãnh án 7 năm tù

Chiều 21.4, TAND TP.Hà Nội đã tuyên phạt đối với 32 bị cáo trong vụ án "mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và che giấu tội phạm", xảy ra tại quán karaoke, nhà nghỉ Hoàng Kim (ở xã Thanh Trì, Hà Nội).

Trong đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Phạm Quang Thiện, cựu Phó chủ tịch UBND P.Phú Lãm (Q.Hà Đông cũ), 7 năm tù; Lại Quốc Việt (35 tuổi, trú xã Hương Sơn, Hà Nội) 7 năm 6 tháng tù, cùng về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Bị cáo Phạm Quang Thiện, cựu Phó chủ tịch UBND P.Phú Lãm ẢNH: PHÚC BÌNH

Các bị cáo Đặng Thị Hồng Linh (36 tuổi, trú Hà Nội) và Đặng Thế Chung (34 tuổi, trú Hà Nội) cùng nhận tổng mức án 17 năm tù về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và mua bán trái phép chất ma túy.

Bị cáo Trần Mỹ Linh (31 tuổi, vợ bị cáo Đặng Thế Chung) bị tuyên 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, về tội che giấu tội phạm.

Các bị cáo còn lại bị tuyên mức án từ 18 tháng tù cho hưởng án treo đến 8 năm tù giam.

"Xào ke" thâu đêm trong nhà nghỉ

Theo cáo trạng, 3 giờ sáng 8.6.2025, cảnh sát kiểm tra quán Hoàng Kim, phát hiện trong 2 phòng karaoke và 3 phòng nhà nghỉ có hoạt động sử dụng trái phép ma túy.

Quá trình điều tra, cảnh sát xác định từ tháng 6.2024, chị em Đặng Thế Chung và Đặng Thị Hồng Linh thống nhất kinh doanh quán Hoàng Kim để phục vụ khách đến sử dụng trái phép chất ma túy.

Quá trình hoạt động, Chung mua ma túy của các đối tượng không quen biết về giao cho Linh cất giấu để bán cho khách kiếm lời.

Các bị cáo trong vụ án ẢNH: PHÚC BÌNH

Hai chị em bị cáo Linh cũng thuê nhiều nhân viên nhằm "cảnh giới" và phục vụ, chuẩn bị các đồ vật để khách sử dụng ma túy như loa, đèn, đĩa sứ, thẻ nhựa, tẩu hút... hoặc trực tại phòng, phục vụ các yêu cầu khác. Các nhân viên nữ của quán còn trực tiếp giúp "xào ke", sử dụng trái phép ma túy cùng khách.

Ngày 7.6.2025, quán Hoàng Kim nhận khách vào thuê 2 phòng karaoke và 3 phòng nghỉ, đều để sử dụng ma túy. Trong đó, tại phòng giữa tầng 3 khu nhà nghỉ, cơ quan tố tụng xác định Phó chủ tịch P.Phú Lãm Phạm Quang Thiện là người khởi xướng, rủ Lại Quốc Việt đi sử dụng ma túy. Hai người thống nhất Việt sẽ thanh toán tiền phòng và tiền mua ma túy trước, còn Thiện sẽ thanh toán cho Việt sau.

Do vậy, Việt đặt phòng, mua ma túy và gọi 2 nhân viên nữ là bị cáo Nguyễn Thúy Quỳnh và Hà Thị Hiền để phục vụ và sử dụng ma túy cùng Việt, Thiện.

Trong "phòng bay", Quỳnh lấy túi ma túy Ketamine đổ ra đĩa rồi dùng thẻ nhựa cùng bật lửa hơ nóng, "xào ke" rồi kẻ ra thành các đường nhỏ, mời Việt, Thiện và Hiền sử dụng. Bị cáo Hà Thị Hiền có hành vi nhiều lần cầm đĩa ma túy Ketamine mời Thiện sử dụng.

Xé niêm phong vào phòng xóa dấu vết

Quá trình điều tra, bị cáo Thiện khai do say nên không nhớ ai là người khởi xướng về việc đi "bay" tại quán Hoàng Kim. Cựu Phó chủ tịch phường Phạm Quang Thiện cũng khẳng định, giữa mình và bị cáo Việt chưa thỏa thuận về việc đóng góp tiền nhưng do Việt trả tiền trước nên nếu cần, ông sẽ chia đôi chi phí tiền phòng, tiền ma túy, tiền nhân viên.

Về phía mình, bị cáo Việt khẳng định ông Thiện là người khởi xướng rủ Việt đi sử dụng ma túy. Việc gọi ma túy và nhân viên phục vụ đều được sự đồng ý của bị cáo Thiện.

Cáo trạng xác định cả bị cáo Thiện và Việt cùng nhau sử dụng ma túy có sự bàn bạc, thống nhất từ trước và trong đó, Thiện là người khởi xướng.

Ở hành vi che giấu tội phạm, cáo trạng xác định khoảng 18 giờ ngày 8.6.2025, khi biết quán karaoke Hoàng Kim của mình và Đặng Thị Hồng Linh bị kiểm tra, bị cáo Đặng Thế Chung liên hệ với vợ là Trần Mỹ Linh, em vợ là Trần Minh Nhật cùng 2 nhân viên tổ chức dọn dẹp.

Bị cáo Trần Mỹ Linh là người xé giấy niêm phong ở cửa ra vào còn Nhật và một người khác phá khóa vào trong. Cả nhóm cùng dọn dẹp, cất giấu một số ma túy, tang vật. Khi đang thực hiện hành vi này thì bị cảnh sát phát hiện, bắt giữ.