Một cựu phó chủ tịch phường lừa 'chạy' dự án chiếm đoạt gần 10 tỉ đồng

Ngày 25.8, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với 3 đối tượng trú tại tỉnh Bắc Giang để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Đối tượng Trần Mạnh Thắng Đ.X

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Tuyến (49 tuổi, trú tại H.Yên Dũng, Bắc Giang); Đỗ Duy Hiền (47 tuổi, trú tại H.Lục Nam, Bắc Giang) cùng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã đủ căn cứ và tiến hành tống đạt các quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc đối với Trần Mạnh Thắng (49 tuổi, trú tại số 218, tổ 1, P.Mỹ Độ, TP.Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại khoản 4, điều 174, bộ luật Hình sự.

Quá trình điều tra của Công an tỉnh Quảng Ninh xác định, Trần Mạnh Thắng nguyên là Phó chủ tịch UBND P.Mỹ Độ phụ trách về địa chính, đất đai, biết rõ các quy trình thủ tục để xin cấp dự án. Tuy nhiên, Trần Mạnh Thắng cùng với Nguyễn Thị Tuyến, Đỗ Duy Hiền đã đưa các thông tin gian dối về việc có thể "xin" đầu tư các dự án bất động sản, tạo lòng tin để bị hại tin tưởng, chuyển tiền đầu tư đối với dự án khu đô thị chưa được các cơ quan có thẩm quyền công bố danh mục dự án thu hút đầu tư.

Sau đó, các đối tượng đã chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá nhân, không thực hiện cam kết với bị hại. Với thủ đoạn như trên, 3 đối tượng trên đã lừa đảo, chiếm đoạt của 1 bị hại tại Quảng Ninh số tiền 9,9 tỉ đồng, thông qua ký kết hợp đồng trích thưởng và không hủy ngang tại Dự án khu đô thị 36 ha thuộc địa bàn xã Hương Gián, H.Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang.

Vụ án đang được cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.