Cựu Phó chủ tịch tỉnh Thanh Hóa bị tuyên phạt 3 năm tù

Chiều 13.11, TAND TP.Hà Nội tuyên phạt bị cáo Lê Đức Giang, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, mức án 3 năm tù về tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Cùng tội danh, nhóm cựu cán bộ gồm Phạm Văn Hoành, cựu Phó giám đốc Sở NN-MT; Nguyễn Thế Hùng, cựu Trưởng phòng Tài nguyên khoáng sản; Nguyễn Văn Tâm, cựu chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa, bị tuyên phạt từ 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 30 tháng tù.

Nhóm bị cáo còn lại gồm nhiều người thuộc khối doanh nghiệp, trong đó Nguyễn Xuân Tùng, Giám đốc Công ty Thiên An Phát, bị tuyên phạt tổng hợp 8 năm tù về 2 tội "vi phạm quy định về khai thác tài nguyên" và "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Cựu Phó chủ tịch tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang (ngoài cùng, hàng thứ hai) cùng các bị cáo tại tòa ẢNH: PHÚC BÌNH

Ông Lê Đức Giang bị cáo buộc ký văn bản chấp thuận cho chuyển nhượng quyền khai thác mỏ số 02 (tại xã Thiệu Tân, huyện Thiệu Hóa cũ) và ký giấy phép khai thác khoáng sản đối với Công ty Thiên An Phát trái quy định.

Hậu quả khiến doanh nghiệp này được cấp phép khai thác vượt trữ lượng hơn 46.000 m³ cát ở thể tự nhiên, tương đương hơn 51.800 m³ cát ở thể nở rời, tổng trị giá gần 5,2 tỉ đồng. Đây cũng là số tiền bị xác định gây thất thoát cho Nhà nước.

Khai tại tòa, bị cáo Nguyễn Xuân Tùng, Giám đốc Công ty Thiên An Phát, cũng như các cổ đông công ty này, thừa nhận sai phạm như cáo trạng quy kết.

Riêng về mối quan hệ với ông Lê Khắc Giang, Tùng cho hay quen biết từ năm 2016, có đến gặp để nhờ tạo điều kiện cho công ty trong việc đồng ý chuyển nhượng và cấp phép khai thác mỏ.

Đáng chú ý, Tùng khai từng đưa 50 triệu đồng để "cảm ơn" nhưng ông Giang từ chối. Sau này, khi công ty đã được cấp phép, bị cáo nhiều lần đến gặp vị phó chủ tịch tỉnh vào các dịp lễ, tết, biếu tổng cộng 180 triệu đồng, mục đích để chúc tết "theo văn hóa doanh nghiệp" chứ không phải tác động để xin cấp phép.

Về phía mình, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang thừa nhận có cầm tiền từ bị cáo Tùng, nhưng phân trần đây là tiền thăm hỏi, chúc tết, do hai bên quen biết từ trước, không liên quan gì đến công việc.

Chủ tọa hỏi nếu không phải với cương vị phó chủ tịch tỉnh thì Tùng có đưa 180 triệu đồng như vậy không, ông Giang trả lời rằng bản thân nghĩ mình đối xử tốt với mọi người thì mọi người đối xử tốt lại.

Chủ tọa truy vấn với vai trò phó chủ tịch UBND tỉnh, được giao phụ trách lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản, vì sao vi phạm diễn ra trong thời gian dài mà không phát hiện? Ông Giang thừa nhận trách nhiệm khi đã thiếu giám sát, quản lý.