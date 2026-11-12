Nhận 180 triệu, cựu Phó chủ tịch tỉnh Thanh Hóa nói 'mình tốt thì mọi người đối xử tốt lại'

Ông Lê Đức Giang, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, cùng nhiều cựu cán bộ tỉnh này đang bị TAND TP.Hà Nội xét xử về tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".



Viện kiểm sát xác định ông Giang ký văn bản chấp thuận cho chuyển nhượng quyền khai thác mỏ số 02 (tại xã Thiệu Tân, huyện Thiệu Hóa cũ) và ký giấy phép khai thác khoáng sản đối với Công ty Thiên An Phát trái quy định.

Bị cáo Lê Đức Giang, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ẢNH: PHÚC BÌNH

Hậu quả khiến doanh nghiệp này được cấp phép khai thác vượt trữ lượng hơn 46.000 m³ cát ở thể tự nhiên, tương đương hơn 51.800 m³ cát ở thể nở rời, tổng trị giá gần 5,2 tỉ đồng. Sau đó, ông Giang được phía doanh nghiệp nhiều lần biếu tiền, tổng 180 triệu đồng.

"Mình tốt với mọi người thì mọi người đối xử tốt lại"

Khai tại tòa, bị cáo Nguyễn Xuân Tùng, Giám đốc Công ty Thiên An Phát, cho biết từng đến gặp, nhờ ông Lê Đức Giang tạo điều kiện cho doanh nghiệp của mình, đưa 50 triệu đồng để "cảm ơn" nhưng ông Giang từ chối.

Sau này, khi công ty đã được cấp phép, bị cáo nhiều lần đến gặp vị phó chủ tịch tỉnh vào các dịp lễ, tết, biếu tổng cộng 180 triệu đồng, mục đích để chúc tết "theo văn hóa doanh nghiệp" chứ không phải tác động để xin cấp phép.

Thừa nhận có cầm tiền trên từ bị cáo Tùng, ông Giang phân trần đây là tiền thăm hỏi, chúc tết từ phía Giám đốc Công ty Thiên An Phát, do hai bên quen biết từ trước, không liên quan gì đến công việc.

Trước bục khai báo, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho hay quen biết Tùng từ lâu, thường đến thăm hỏi vào dịp tết hoặc những thời điểm bố mẹ bị cáo đau ốm. Hai gia đình cũng qua lại với nhau.

Chủ tọa hỏi nếu không phải với cương vị phó chủ tịch tỉnh thì Tùng có đưa 180 triệu đồng như vậy không? Ông Giang trả lời rằng bản thân nghĩ mình đối xử tốt với mọi người thì mọi người đối xử tốt lại.

Theo lời cựu phó chủ tịch tỉnh, trong những lần Tùng đến, ông luôn cương quyết từ chối chuyện tiền bạc. Và thực tế, ông cũng không giúp được gì cho Tùng, bởi hồ sơ giải quyết mất rất nhiều thời gian.

"Nếu thực sự vì tình riêng thì hồ sơ của Tùng đã được chỉ đạo xử lý nhanh hơn, thay vì kéo dài", bị cáo phân trần.

Phiên tòa xét xử các bị cáo ẢNH: PHÚC BÌNH

Thừa nhận thiếu giám sát, quản lý

Tiếp tục khai về quá trình ký các văn bản cấp phép cho Công ty Thiên An Phát, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang thừa nhận có vi phạm.

Tuy nhiên, bị cáo nói đã giao cho lãnh đạo phòng chuyên môn, phối hợp cùng địa phương, trong đó có UBND huyện Thiệu Hóa (cũ) trực tiếp kiểm tra vị trí khu vực mỏ. Khi trình lên UBND tỉnh, hồ sơ đã có đầy đủ văn bản xác minh, ý kiến tham mưu thống nhất của các sở, ngành.

Song, chủ tọa phiên tòa cho hay, dù hồ sơ có đầy đủ thủ tục nhưng nội dung các văn bản có bảo đảm đúng quy định hay không, đặc biệt là việc lập bản đồ khu vực khai thác. Hồ sơ vụ án thể hiện doanh nghiệp đã tự lập bản đồ để xác định ranh giới khu vực xin cấp phép, trong khi lẽ ra phải do cơ quan có thẩm quyền thực hiện.

Đáng chú ý, về việc doanh nghiệp khai thác vượt trữ lượng, ông Giang nói, sau khi báo chí phản ánh đã giao các cơ quan chức năng kiểm tra, nhưng việc xác định khối lượng khai thác gặp khó khăn do các đơn vị kiểm tra không có thiết bị chuyên dụng.

Chủ tọa truy vấn với vai trò phó chủ tịch UBND tỉnh, được giao phụ trách lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản, vì sao vi phạm diễn ra trong thời gian dài mà không phát hiện. Ông Giang thừa nhận trách nhiệm khi đã thiếu giám sát, quản lý.

Về số tiền thất thoát gần 5,2 tỉ đồng, cựu phó chủ tịch tỉnh cho rằng, doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm khi khai thác sai giấy phép và được hưởng lợi, cùng đó là các cơ quan quản lý có liên quan.

Hồ sơ vụ án cho thấy các bị cáo, gia đình và cá nhân liên quan đã nộp khắc phục hậu quả tổng cộng hơn 87 tỉ đồng. Riêng ông Giang khắc phục hơn 1,1 tỉ đồng.