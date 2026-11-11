Cựu phó phòng nhận tiền nhưng 'nghĩ đơn giản là xăng xe', bị tuyên 8 năm tù

Chiều 11.11, TAND TP.Hà Nội tuyên án sơ thẩm đối với 16 bị cáo trong vụ bê bối cấp phép hàng trăm cơ sở khám bệnh, bán thuốc trên địa bàn.

Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Tô Tử Anh (64 tuổi, cựu Phó trưởng Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân, Sở Y tế Hà Nội) 8 năm tù về tội nhận hối lộ.

Bị cáo Tô Tử Anh tại tòa ẢNH: PHÚC BÌNH

Cùng tội danh, bị cáo Nguyễn Văn Đức (56 tuổi, cựu trưởng phòng) bị tuyên 24 tháng tù; Trần Thị Bạch Tuyết (54 tuổi, cựu phó trưởng phòng) bị tuyên 25 tháng tù nhưng được hưởng án treo.

Các cựu chuyên viên, cán bộ của phòng gồm Đỗ Đình Long lãnh 42 tháng tù; Đỗ Thị Hương lãnh 26 tháng tù cho hưởng án treo và Vũ Việt Phong lãnh 24 tháng tù cho hưởng án treo, cùng về tội nhận hối lộ.

Đối với nhóm môi giới hối lộ, tòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Bích 6 năm tù, Bùi Lan Anh 5 năm 6 tháng tù, Trần Thị Chiến 36 tháng tù, Nguyễn Thị Thu Hoài 32 tháng tù; Nguyễn Thị Hải Yến và Vũ Thị Bích Ngọc cùng lãnh án 30 tháng tù.

Các bị cáo khác thuộc Sở Y tế Hà Nội bị tòa tuyên người thấp nhất mức 22 tháng 1 ngày tù, người nhiều nhất lãnh án 8 năm tù.

Theo cáo buộc, 686 phòng khám, quầy thuốc tư nhân tại Hà Nội đã thông qua 5 môi giới tự do để đưa tiền cho cán bộ phụ trách cấp phép. Một số cơ sở chưa đáp ứng yêu cầu về điều kiện, số khác thì lo ngại bị gây khó dễ khi làm thủ tục.

Nhóm môi giới bị xác định đã nhận tổng cộng 8,67 tỉ đồng từ các cơ sở này để móc nối với cán bộ Sở Y tế, lo thủ tục cấp phép. Sau khi chuyển tiền cho những người liên quan, họ giữ lại khoảng 850 triệu đồng hưởng lợi.

Trong khi đó, nhóm cựu cán bộ thuộc Sở Y tế Hà Nội bị cáo buộc nhận hối lộ tổng cộng hơn 3,5 tỉ đồng. Riêng ông Tô Tử Anh nhận hơn 1,2 tỉ đồng.

Một trong những đầu mối trung gian là Nguyễn Thị Thu Hoài, người nhận gần 1 tỉ đồng của các phòng khám, bị xác định bớt lại 300 triệu hưởng riêng.

Khai tại tòa, nữ bị cáo cho biết, tiền đưa cho ông Tử Anh hoàn toàn là "phí tư vấn", chè nước xăng xe chứ không phải hối lộ, xong việc thì cảm ơn "cho mọi người cùng thoải mái, đẹp lòng nhau" chứ không bao giờ đòi. Và dù nhận tiền, nhưng Hoài nói ông Tử Anh vẫn làm đúng luật.

Về phía mình, ông Tử Anh khẳng định không nhận tiền từ cấp dưới hay qua lái xe như cáo trạng quy buộc. Bị cáo chỉ thừa nhận cầm tiền của một số cơ sở sau khi tư vấn chuyên môn cho họ sắp xếp cơ sở vật chất.

Tuy nhiên, việc nhận tiền xuất phát từ suy nghĩ đơn giản đó là tiền xăng xe, thuốc nước, không quan niệm là tiền hối lộ.