Cựu Phó tổng giám đốc Ngân hàng VNCB trốn truy nã suốt 9 năm

Viện KSND tối cao đang kêu gọi ông Đỗ Hoàng Linh (56 tuổi) ra đầu thú, hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước và thực hiện quyền bào chữa theo quy định tại điều 60 bộ luật Tố tụng hình sự.

"Nếu tiếp tục bỏ trốn, Viện KSND tối cao coi đó là từ bỏ quyền bào chữa và bị truy tố, xét xử theo quy định của pháp luật", thông báo nêu.

Các bị can Đỗ Hoàng Linh (trái) và Trần Trọng Nghĩa ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Ông Linh đăng ký thường trú tại TP.HCM. Tháng 1.2018, do bỏ trốn nên ông này bị Cơ quan điều tra Bộ Công an phát lệnh truy nã. Đến nay không xác định được chỗ ở hiện tại.

Cùng vụ án còn có ông Trần Trọng Nghĩa (43 tuổi), cựu Phó trưởng phòng phụ trách kinh doanh Ngân hàng VNCB, bị truy nã từ năm 2015. Viện kiểm sát cũng kêu gọi ông Nghĩa ra đầu thú để hưởng khoan hồng.

Trước đó, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã gửi hồ sơ, đề nghị truy tố cả hai bị can về tội "vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng", quy định tại khoản 3 điều 179 bộ luật Hình sự năm 1999.

Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam (VNCB) có tiền thân là Trustbank. Tổ chức tín dụng này được biết đến với loạt sai phạm của ông Phạm Công Danh và đồng phạm, gây thiệt hại hàng ngàn tỉ đồng.

Trong đó, giai đoạn 1 của vụ án xác định số tiền thiệt hại là hơn 9.000 tỉ đồng, đã được xét xử hồi năm 2016. Giai đoạn 2 số tiền thiệt hại lên tới hơn 15.000 tỉ đồng, đã được xét xử năm 2018.

Bộ luật Tố tụng hình sự quy định cơ quan điều tra hoặc viện kiểm sát có thể quyết định đề nghị truy tố hoặc truy tố bị can ngay cả khi bị can trốn hoặc không biết bị can ở đâu và việc truy nã không có kết quả; hoặc bị can đang ở nước ngoài mà không thể triệu tập.

Tòa án có thể xét xử vắng mặt đối với bị cáo trong các trường hợp tương tự. Sau khi xét xử, bản án sẽ được niêm yết tại trụ sở UBND cấp xã nơi cư trú cuối cùng hoặc cơ quan, tổ chức nơi làm việc, học tập cuối cùng của bị cáo.