Đề nghị truy tố vắng mặt cựu Phó tổng giám đốc Ngân hàng VNCB

Ngày 8.10, Bộ Công an cho biết, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án "vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng", xảy ra tại Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam (viết tắt là Ngân hàng VNCB).

C03 Bộ Công an đề nghị truy tố ông Trần Trọng Nghĩa, cựu Phó phòng phụ trách kinh doanh Ngân hàng VNCB, và ông Đỗ Hoàng Linh, cựu Phó tổng giám đốc Ngân hàng VNCB, về tội "vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng", quy định tại khoản 3 điều 179 bộ luật Hình sự năm 1999.

Bị can Đỗ Hoàng Linh (trái) và Trần Trọng Nghĩa ẢNH: BỘ CÔNG AN

Theo Bộ Công an, cả 2 bị can đang bỏ trốn và bị truy nã. Ông Nghĩa bị truy nã từ 18.11.2015, ông Linh bị truy nã từ 9.1.2018. Trước khi bỏ trốn, cả 2 bị can đều thường trú tại TP.HCM.

Theo hồ sơ tư pháp, ngày 4.8.1999, ông Linh bị Tòa án nhân dân TP.HCM xử phạt 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

C03 Bộ Công an thông báo kết thúc điều tra, đề nghị truy tố, xét xử vắng mặt đối với ông Linh và ông Nghĩa, đồng thời yêu cầu 2 bị can ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng và các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với người phạm tội ra đầu thú.