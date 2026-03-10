Ngày 10.3, Viện KSND tỉnh Hưng Yên có thông báo về việc truy tố đối với Đặng Thị Huệ (45 tuổi, quê quán tại xã Thư Vũ, Hưng Yên) về tội "làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam", quy định tại điểm a khoản 1 điều 117 bộ luật Hình sự.

Bị can Đặng Thị Huệ ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo Viện KSND tỉnh Hưng Yên, Đặng Thị Huệ có 2 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội gây rối trật tự công cộng.

Đặng Thị Huệ bị truy tố vắng mặt, hiện bị can này đang ở Cộng hòa Liên bang Đức. Ngày 28.10.2025, Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định truy nã đối với Đặng Thị Huệ.

Viện KSND tỉnh Hưng Yên yêu cầu Đặng Thị Huệ đến trụ sở công an, viện KSND tại Việt Nam hoặc cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài đầu thú để hưởng khoan hồng, cũng như thực hiện quyền bào chữa cho mình.

Theo tài liệu điều tra, Đặng Thị Huệ bỏ đi khỏi nơi cư trú, thường xuyên sử dụng mạng xã hội đăng tải các video, bài viết, hội luận… có nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân.

Bị can này thường xuyên đưa thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân, gây bất mãn với chính quyền nhân dân; kích động chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Ngày 24.10.2025, Công an tỉnh Hưng Yên và Viện KSND tỉnh Hưng Yên đã phối hợp với chính quyền xã Thư Vũ tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh khám xét chỗ ở của Đặng Thị Huệ tại thôn Đông Vinh (xã Thư Vũ, tỉnh Hưng Yên).

Sau khi xác định bị can đã trốn ra nước ngoài, Công an tỉnh Hưng Yên đã báo cáo Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an để làm thủ tục thông báo truy nã quốc tế đối với Đặng Thị Huệ.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thông báo đến Interpol đề nghị ban hành cảnh báo của Interpol về Đặng Thị Huệ, đồng thời cũng thông báo đến Văn phòng Interpol một số nước châu Âu (Đức, Áo, Bỉ, Pháp, Hà Lan, Séc…) để các nước chủ động phòng ngừa tội phạm và rà soát lại quá trình xin thị thực nhập cảnh châu Âu của Đặng Thị Huệ.