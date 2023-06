Cựu 'phó tướng' quyết tâm đối đầu ông Trump

Tình tiết mới trong cuộc điều tra về tài liệu mật

Các công tố viên liên bang Mỹ đã thu được một bản ghi âm từ năm 2021, trong đó ông Trump thừa nhận đang giữ một tài liệu mật của Lầu Năm Góc bàn về kịch bản tấn công Iran, dù khi đó ông đã rời Nhà Trắng, theo tường thuật của CNN ngày 31.5. Hai nguồn tin nói với CNN rằng đoạn ghi âm cho thấy ông Trump hiểu rõ ông đang giữ tài liệu mật dù không còn ngồi ghế tổng thống, cũng như ông muốn chia sẻ thông tin nhưng nhận thức được những hạn chế về khả năng giải mật tài liệu sau khi mãn nhiệm. Việc ghi âm được thực hiện trong một cuộc họp giữa ông Trump và các quan chức hồi tháng 7.2021 tại một câu lạc bộ của ông ở bang New Jersey, theo tờ The New York Times.

Đây là diễn biến mới nhất trong cuộc điều tra xem xét liệu ông Trump có phạm luật về việc xử lý tài liệu mật, sau khi hàng trăm tài liệu như vậy được phát hiện tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông ở bang Florida hồi tháng 8 năm ngoái. Ông Trump đã phủ nhận mọi hành vi bị cáo buộc sai trái.