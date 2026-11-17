Chị Sourn Channa (39 tuổi, quốc tịch Campuchia) mang thai lần thứ 4 và được chẩn đoán nhau tiền đạo trung tâm độ 4 - tình trạng bánh nhau che kín lỗ trong cổ tử cung, khiến sản phụ không thể sinh thường, đồng thời đối mặt với nguy cơ xuất huyết nghiêm trọng trong thai kỳ và khi sinh.

Qua thăm khám và siêu âm, thạc sĩ - bác sĩ Võ Triệu Đạt, Trưởng khoa Sản FV Thomson, xác định mổ lấy thai là phương án bắt buộc. Thách thức của ca phẫu thuật không chỉ là đưa em bé ra ngoài an toàn mà còn phải kiểm soát chảy máu, bảo tồn tử cung cho người mẹ.

Ê kíp phẫu thuật bảo tồn tử cung cho sản phụ Sourn Channa ẢNH: BVCC

Biến cố bất ngờ sau 15 phút trên bàn mổ

Ca mổ ban đầu diễn ra thuận lợi, em bé được đưa ra ngoài an toàn. Tuy nhiên, khoảng 15 - 20 phút sau khi bắt đầu phẫu thuật, chỉ số SpO₂ (độ bão hòa oxy trong máu) của sản phụ Channa đột ngột giảm. Ê kíp gây mê hồi sức lập tức tìm nguyên nhân và nghĩ đến khả năng thuyên tắc phổi do cục máu đông di chuyển lên phổi.

Theo thạc sĩ - bác sĩ Lê Thị Bích Trâm, Khoa Gây mê Hồi sức, thuyên tắc phổi ngay trong lúc mổ chỉ gặp khoảng 0,004% theo một số nghiên cứu, nhưng tỷ lệ tử vong rất cao.

Dù chưa có chẩn đoán xác định, các ê kíp đã kích hoạt quy trình báo động và phối hợp xử trí ngay. Bác sĩ quyết định tiếp tục cho sản phụ duy trì thở máy, sau đó chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực (ICU).

Khoảng 3 giờ sau, kết quả chụp CT xác định huyết khối gây thuyên tắc tại một nhánh nhỏ ở thùy dưới phổi phải, chưa gây tắc nghẽn diện rộng hay ảnh hưởng nghiêm trọng đến tuần hoàn.

Phối hợp đa chuyên khoa: Chìa khóa cứu sống các ca bệnh hiếm gặp

Tiến sĩ - bác sĩ Hồ Minh Tuấn, Trưởng khoa Tim mạch và Tim mạch can thiệp, Bệnh viện FV, cùng các bác sĩ Khoa Sản, Gây mê hồi sức và ICU hội chẩn để lựa chọn phương án điều trị.

"Với một sản phụ vừa mổ lấy thai, chúng tôi phải cân nhắc rất kỹ giữa việc kiểm soát huyết khối và nguy cơ chảy máu. Việc lựa chọn thuốc cũng cần tính đến khả năng thuốc đi qua sữa mẹ, để không ảnh hưởng đến em bé", bác sĩ Tuấn chia sẻ.

Ê kíp cũng chuẩn bị phương án dự phòng: Nếu huyết khối tiến triển nặng, bác sĩ tim mạch can thiệp sẽ hút huyết khối bằng ống thông.

Sau khoảng 48 giờ điều trị và theo dõi tích cực, tình trạng thuyên tắc phổi được kiểm soát. Sản phụ không cần thực hiện thủ thuật hút huyết khối hay các biện pháp hỗ trợ tuần hoàn chuyên sâu.

Các bác sĩ tiếp tục theo dõi hậu phẫu, đánh giá nguy cơ hình thành huyết khối và điều chỉnh thuốc phù hợp. Sau 7 ngày nằm viện, chị Channa đủ điều kiện xuất viện, tử cung được bảo tồn, sức khỏe dần ổn định.