Sau đặt stent tim, khi nào có thể tập thể lực, bơi ?

Trước thực tế gặp nhiều trường hợp cho rằng "đã đặt stent động mạch vành thì phải "giữ gìn", không được vận động mạnh, thậm chí hạn chế đi bộ", GS-TS, bác sĩ Phạm Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội Tim mạch học Việt Nam, cho biết, trong phần lớn trường hợp, suy nghĩ như vậy là không đúng.

Vận động thể lực và phục hồi chức năng tim là những thành phần quan trọng của điều trị lâu dài ở người bệnh mạch vành".

"Stent không phải là một vật 'mong manh' có thể bị xê dịch khi chúng ta chạy hay vận động. Sau khi được đặt đúng kỹ thuật, stent được áp sát vào thành động mạch và sau đó dần được nội mạc mạch máu bao phủ. Điều bác sĩ quan tâm không phải là 'chạy có làm tuột stent hay không', mà là tình trạng bệnh mạch vành và chức năng của trái tim có cho phép người bệnh vận động ở mức độ nào", chuyên gia tim mạch chia sẻ.

Sau đặt stent tim, người bệnh nên vận động, nhưng cần đúng thời điểm, đúng mức độ và phù hợp từng người ẢNH MINH HỌA TẠO BỞI AI





"Vì vậy, sau đặt stent, người bệnh không những có thể mà còn nên vận động. Điều quan trọng là vận động đúng thời điểm, đúng mức độ và phù hợp với từng người.

Những ngày đầu sau can thiệp, đặc biệt khi vị trí đưa dụng cụ vào động mạch ở cổ tay hoặc vùng bẹn chưa lành hoàn toàn, người bệnh cần tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ. Sau đó có thể bắt đầu bằng đi bộ nhẹ, rồi tăng dần thời gian và cường độ. Khi tình trạng tim mạch đã ổn định, nhiều người hoàn toàn có thể đi bộ nhanh, đạp xe, bơi, thậm chí chạy bộ", GS Hùng cho biết.

Nên tập như thế nào để tốt cho tim mạch

Theo chuyên gia, đừng chỉ hỏi "đặt stent rồi có được tập không?" mà nên hỏi "tôi nên tập như thế nào để tốt nhất cho trái tim của mình?" Sau đặt stent, mức vận động cần được cá thể hóa.

Một người vừa bị nhồi máu cơ tim, chức năng co bóp của tim còn giảm, vẫn đau ngực, khó thở hoặc có rối loạn nhịp, chắc chắn cần được đánh giá kỹ hơn so với người đặt stent theo chương trình, chức năng tim bình thường và không còn triệu chứng.

Một nguyên tắc đơn giản là tập đều đặn, tăng dần và lắng nghe cơ thể. Nếu khi đang vận động xuất hiện đau hoặc tức ngực, khó thở bất thường, choáng váng, cảm giác gần ngất hoặc hồi hộp kéo dài thì nên dừng lại và được bác sĩ đánh giá.

"Cũng cần nhớ rằng đặt stent chỉ xử lý một hoặc một số vị trí động mạch vành bị hẹp đáng kể, không có nghĩa bệnh xơ vữa động mạch đã khỏi. Vì vậy, muốn bảo vệ kết quả can thiệp lâu dài, người bệnh vẫn phải dùng thuốc đúng chỉ định, kiểm soát cholesterol, huyết áp, đường huyết, bỏ thuốc lá, ăn uống lành mạnh và duy trì vận động thường xuyên", GS Hùng lưu ý.