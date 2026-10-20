Não mô cầu: Ban xuất huyết xuất hiện ở giai đoạn nào của bệnh?

Theo đó, TP.HCM chiếm hơn 57% số ca mắc não mô cầu của khu vực; nhóm tuổi 11 - 15 chiếm tỷ lệ cao nhất với 28,6%.

Ban xuất huyết đặc trưng có thể xuất hiện muộn hoặc không rõ

Tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn An Nghĩa, Phó trưởng Khoa Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM), cảnh báo bệnh não mô cầu xâm lấn là một trong những bệnh nhiễm khuẩn có khả năng diễn tiến nhanh và nguy hiểm.

Các nốt ban tím lan rộng trên da của bệnh nhi 8,5 tháng tuổi từng điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1 ẢNH: BSCC

Theo bác sĩ Nghĩa, vi khuẩn đi vào máu kích hoạt hàng loạt phản ứng viêm; người bệnh có thể nhanh chóng xuất hiện suy hô hấp, suy thận, viêm màng não, xuất huyết dưới da, hoại tử mạch máu và nhiều biến chứng đe dọa tính mạng.

Những biểu hiện ban đầu như sốt, đau đầu, buồn nôn, mệt mỏi hoặc đau nhức cơ thể rất dễ bị nhầm với các bệnh nhiễm trùng thông thường. Ban xuất huyết đặc trưng của bệnh có thể xuất hiện muộn hoặc không rõ ràng ở giai đoạn đầu, khiến người bệnh khó nhận biết mức độ nguy hiểm để đến cơ sở y tế kịp thời.

“Một ca bệnh não mô cầu nặng có thể đòi hỏi sự phối hợp khẩn trương của cả ê kíp hồi sức cùng hệ thống trang thiết bị và nhân lực chuyên sâu”, bác sĩ Nghĩa chia sẻ.

Không chủ quan với biểu hiện bất thường

Bác sĩ chuyên khoa 1 Bạch Thị Chính, Giám đốc chuyên môn y khoa Hệ thống Tiêm chủng VNVC, cho biết trẻ em chiếm khoảng 70% số lượt tiêm vắc xin não mô cầu thời gian gần đây. Chỉ trong 4 ngày, các trung tâm VNVC trên toàn quốc đã thực hiện gần 40.000 mũi vắc xin não mô cầu, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ.

Phụ huynh dẫn con đi tiêm vắc xin não mô cầu ẢNH: VNVC

Các chuyên gia khuyến cáo, khi xuất hiện ca bệnh não mô cầu trong trường học hoặc cộng đồng, cần nhanh chóng xác định người tiếp xúc gần để được cơ quan y tế đánh giá, chỉ định kháng sinh dự phòng khi cần thiết, đồng thời theo dõi sức khỏe theo hướng dẫn.

Phụ huynh cần đặc biệt lưu ý những thay đổi bất thường ở trẻ như bỏ bú, quấy khóc dai dẳng, khó đánh thức, thở bất thường, ban xuất huyết trên da, đau đầu dữ dội, sợ ánh sáng… Đồng thời chủ động rà soát lịch sử tiêm chủng, bổ sung các vắc xin còn thiếu để bảo vệ toàn diện, kết hợp vệ sinh cá nhân, không dùng chung vật dụng tiếp xúc với nước bọt và hạn chế tiếp xúc gần với người nghi mắc bệnh.