Tiếp xúc trẻ mắc não mô cầu đã vài ngày, uống kháng sinh dự phòng còn kịp?

Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Minh Tiến, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM), cho biết đối với những trường hợp tiếp xúc gần người bệnh não mô cầu, việc sử dụng kháng sinh nên được tiến hành càng sớm càng tốt, lý tưởng trong vòng 24 giờ sau khi ca bệnh được xác định.

Nếu đã qua 2 - 3 ngày hoặc lâu hơn, phụ huynh vẫn cần liên hệ cơ sở y tế để được đánh giá nguy cơ, không nên tự cho rằng đã quá muộn để dự phòng.

"Trường hợp đã qua khoảng 14 ngày kể từ khi ca bệnh khởi phát, lợi ích của việc sử dụng kháng sinh dự phòng thường rất hạn chế. Tuy nhiên, quyết định có cần dùng thuốc hay không phải dựa trên đánh giá cụ thể của bác sĩ và cơ quan y tế dự phòng", bác sĩ Tiến lưu ý.

Khi trẻ xuất hiện các biểu hiện nghi ngờ nhiễm não mô cầu, gia đình cần nhanh chóng đưa trẻ đến bệnh viện để được thăm khám và xử trí kịp thời Ảnh minh họa: AI

Theo hướng dẫn của Cục phòng bệnh, Bộ Y tế, các trường hợp có tiếp xúc gần với các bệnh nhân mắc bệnh nhiễm trùng do não mô cầu cần được theo dõi sát sức khỏe và kịp thời liên hệ với cơ sở y tế, phối hợp triển khai các biện pháp phòng bệnh theo quy định

Những người tiếp xúc gần là những người sống cùng hộ gia đình; sống, làm việc cùng phòng; người trực tiếp chăm sóc; người có tiếp xúc mật thiết, trẻ học cùng trường mầm non, nhà trẻ, cùng nhóm học, cùng lớp học… với bệnh nhân trong thời gian từ 7 ngày trước ngày khởi phát cho đến 24 giờ sau khi bệnh nhân được dùng kháng sinh đặc hiệu.

Chủ động phòng ngừa nhiễm não mô cầu ở trẻ

Bác sĩ Tiến nhấn mạnh vai trò của các biện pháp phòng ngừa, đặc biệt là tiêm vắc xin đầy đủ theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Tiêm chủng giúp phòng ngừa bệnh do những nhóm huyết thanh não mô cầu có trong vắc xin.

Phụ huynh cũng cần hướng dẫn trẻ duy trì thói quen vệ sinh cá nhân như rửa tay thường xuyên, không dùng chung đồ dùng cá nhân, che miệng khi ho hoặc hắt hơi. Đồng thời, hạn chế để trẻ tiếp xúc gần với người đang mắc bệnh đường hô hấp.

Ngoài ra, việc duy trì chế độ ăn uống đầy đủ, cân đối, ngủ đủ giấc và vận động hợp lý cũng góp phần bảo vệ sức khỏe tổng thể của trẻ.

Bác sĩ khuyến cáo, khi trẻ xuất hiện các biểu hiện nghi ngờ nhiễm não mô cầu, gia đình cần nhanh chóng đưa trẻ đến bệnh viện để được thăm khám và xử trí kịp thời, tránh nguy cơ bệnh diễn tiến nặng.