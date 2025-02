Cứu sản phụ nhau bong non, vỡ tử cung và bé sơ sinh 27 tuần tuổi

Ngày 5.2, tin từ Bệnh viện đa khoa (BVĐK) Vĩnh Long cho biết, các y bác sĩ khoa Sản, khoa Nhi và khoa Gây mê hồi sức của bệnh viện đã phối hợp chặt chẽ, phẫu thuật cấp cứu thành công một sản phụ bị nhau bong non, vỡ tử cung trên vết mổ cũ; đồng thời cứu sống bé sơ sinh non tháng, nặng chỉ 900 gram.

Các bác sĩ khâu vết mổ và lấy các khối máu đông ra ngoài Ảnh: BVCC

Theo đó, lúc 7 giờ 15 ngày 3.2, sản phụ P.T.B (32 tuổi, ngụ H.Cái Bè, Tiền Giang) nhập viện trong tình trạng nguy cấp. Tiền sử y khoa ghi nhận sản phụ từng mổ lấy thai vào năm 2022 và mổ nội soi thai ngoài tử cung khoảng 7- 8 năm trước, nhưng không rõ phương pháp phẫu thuật.

Khi vào viện, sản phụ tỉnh táo, nhưng biểu hiện bất thường: Mạch 90 lần/phút, bụng gò cứng, đau liên tục, có phản ứng thành bụng rõ rệt; tim thai nghe khó, âm đạo ra huyết tươi và huyết cục với lượng nhiều.

Sau thăm khám, bác sĩ trực khoa Sản chẩn đoán: Con lần 2, thai 27 tuần 1 ngày, nhau bong non nghi vết mổ cũ có nguy cơ vỡ tử cung. Các bác sĩ lập tức báo cáo lãnh đạo khoa, lãnh đạo bệnh viện để hội chẩn khẩn cấp.

Ngay sau khi giải thích tình trạng nguy hiểm với người nhà, sản phụ được chuyển thẳng đến phòng mổ để phẫu thuật cấp cứu. Khi mở ổ bụng, ê kíp phẫu thuật phát hiện có máu cục và máu loãng tràn ổ bụng với số lượng lớn, nhau thai bong khoảng 50%. Đặc biệt, vùng sừng phải tử cung có vết rách dài 4 cm đang chảy máu nghiêm trọng. Các bác sĩ nhanh chóng mổ lấy thai, tiến hành khâu phục hồi và bảo tồn tử cung. Trong suốt ca mổ, sản phụ mất khoảng 1.000 ml máu và được truyền 2 đơn vị hồng cầu lắng cùng nhóm máu.

Tình trạng bé sơ sinh non 27 tuần tuổi đã cơ bản ổn định Ảnh: BVCC

Riêng bé sơ sinh cực non, do chào đời khi mới 27 tuần tuổi (bình thường khoảng 40 tuần tuổi), chỉ nặng 900 gram và bị ngạt do vỡ tử cung, sau sinh tím tái, không khóc, tim rời rạc và không có phản xạ. Ngay lập tức, các bác sĩ khoa Nhi và khoa Gây mê hồi sức tiến hành hồi sức tích cực cho bé ngay tại phòng mổ. Bé được hút đàm nhớt, đặt nội khí quản hỗ trợ hô hấp, tuần hoàn và tiêm thuốc vận mạch. Sau thời gian hồi sức, bé đã hồng hào trở lại và có những phản xạ đầu tiên.

Nhận thấy bé cần được chăm sóc đặc biệt, các bác sĩ nhanh chóng chuyển đến phòng hồi sức khoa Nhi để theo dõi và điều trị. Tại đây, sau gần 30 phút hồi sức tích cực, kết hợp cùng ủ ấm, hỗ trợ hô hấp bằng thở máy, đặt catheter tĩnh mạch trung tâm qua tĩnh mạch rốn để truyền dịch và thuốc, sinh hiệu bé đã ổn định. Đến 9 giờ 10 phút hôm 4.2, sản phụ được chuyển đến khoa Sản tiếp tục theo dõi và điều trị.

Hiện tại, sản phụ tỉnh, niêm hồng, sinh hiệu ổn, bụng mềm, tử cung gò chắc, vết mổ khô.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Mỹ Dung, Trưởng khoa Sản BVĐK Vĩnh Long cho biết, trường hợp sản phụ P.T.B là trường hợp nguy hiểm, đã được chẩn đoán sớm, xử trí tích cực, cứu sống được mẹ và con.

"Vỡ tử cung, nhau bong non là những tai biến sản khoa, đe dọa tính mạng sản phụ và thai nhi nếu không được xử trí kịp thời. Vì vậy, các sản phụ cần bổ sung thêm nhiều thông tin về thai kỳ cũng như các dấu hiệu nguy hiểm để có một thai kỳ khỏe mạnh; đặc biệt lưu ý đến các trường hợp có sẹo mổ cũ trên thân tử cung (mổ bắt con, mổ bóc nhân xơ tử cung, mổ thai ngoài tử cung đặc biệt có xén góc sừng). Khuyến khích mọi người nên nắm rõ tình trạng sức khỏe bản thân, tiền sử phẫu thuật, giữ lại các thông tin, giấy tờ y khoa cần thiết để cung cấp thông tin chính xác cho nhân viên y tế, hỗ trợ quá trình điều trị", bác sĩ Trần Mỹ Dung nói thêm.