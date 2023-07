Cứu sống 2 cụ ông bị nhồi máu cơ tim cấp, có nhiều bệnh nền

Ngày 29.7, tin từ Bệnh viện đa khoa (BVĐK) Thanh Vũ Medic Bạc Liêu cho biết, các bác sĩ của bệnh viện vừa can thiệp tim mạch kịp thời, cứu sống 2 cụ ông bị nhồi máu cơ tim cấp, có nhiều bệnh lý nền, nguy cơ tử vong cao.

Cụ thể, khoảng 14 giờ ngày 25.7, cụ ông L.C (92 tuổi, ngụ TX.Vĩnh Châu, Sóc Trăng) nhập viện trong tình trạng đau thắt ngực. Người nhà cho biết, cụ có tiền sử bệnh cao huyết áp, từng điều trị ở nhiều nơi nhưng không khỏi. Trưa 25.7, cụ C. có biểu hiện mệt, khó thở, nặng ngực, huyết áp cao, người nhà lập tức đưa đến bệnh viện.

Cụ L.C đang điều trị tại BVĐK Thanh Vũ Medic Bạc Liêu TRẦN THANH PHONG

Qua thăm khám và đo điện tim, bác sĩ xác định bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp không ST chênh lên, kèm theo các bệnh lý tăng huyết áp, tăng lipid máu hỗn hợp, bệnh trào ngược dạ dày thực quản viêm thực quản, xơ vữa động mạch ngoại biên.



Ngay lập tức, ê kíp bác sĩ can thiệp tim mạch khởi động quy trình phản ứng nhanh, tranh thủ "giờ vàng". Sau hơn 30 phút, các bác sĩ đã chụp và can thiệp mạch vành cho bệnh nhân. Hiện bệnh nhân đã tỉnh, tiếp xúc tốt, huyết áp ổn định, không nặng ngực, không còn mệt và khó thở.

Cũng trong ngày 25.7, BVĐK Thanh Vũ Medic Bạc Liêu cấp cứu và điều trị thành công cụ ông N.V.H (86 tuổi, ngụ H.Vĩnh Thuận, Kiên Giang) bị nhồi máu cơ tim xuyên thành cấp, gây ra triệu chứng mệt, khó thở, đau ngực. Bệnh nhân có tiền sử nhiều bệnh lý nền, như: Tăng huyết áp, tăng lipid máu hỗn hợp, trào ngược dạ dày, viêm thực quản, nguy cơ tử vong cao.

Cụ N.V.H đang điều trị tại BVĐK Thanh Vũ Medic Bạc Liêu TRẦN THANH PHONG

Bác sĩ Trần Quỳnh An, Trưởng khoa Cấp cứu, Trưởng trung tâm tim mạch can thiệp, BVĐK Thanh Vũ Medic Bạc Liêu, cho biết đây là 2 trường hợp bệnh nhân lớn tuổi có nhiều bệnh lý nền, bị nhồi máu cơ tim trong tình trạng khẩn cấp, nguy cơ chuyển biến xấu trên đường chuyển viện rất cao.

Theo bác sĩ An, nhồi máu cơ tim là một trong những bệnh lý tim mạch nguy hiểm và phổ biến hiện nay. Đặc biệt, đối với người cao tuổi, nếu không được chẩn đoán đúng và can thiệp kịp thời thì nguy cơ tử vong lên đến 90%. Vì vậy, người dân cần khám, tầm soát và tận dụng "giờ vàng" để can thiệp tim mạch sớm, hạn chế tối đa các biến chứng nguy hiểm. Khi phát hiện có những dấu hiệu bất thường, như: Mệt, khó thở, đau nặng ngực, cơn đau thắt ngực kéo dài… cần đến ngay cơ sở y tế có trung tâm can thiệp tim mạch, đáp ứng đầy đủ trang thiết bị y khoa hiện đại để được bác sĩ chẩn đoán sớm và điều trị kịp thời.