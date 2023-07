Cứu sống bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp gây ngưng tim, hôn mê

Ngày 12.7, Bệnh viện đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ cho biết các bác sĩ của bệnh viện vừa cứu sống một cách ngoạn mục bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp ngưng tim, hôn mê.

Trường hợp may mắn này là ông V.B.S (58 tuổi, ngụ TP.Cần Thơ), nhập viện trong tình trạng hôn mê, đã được đặt nội khí quản.

Sức khỏe ông V.B.S đã phục hồi tốt, không ghi nhận yếu liệt và có thể vận động nhẹ BVCC

Người nhà cho biết, trước khi nhập viện, ông S. có than đau ngực nhưng vẫn đi giao hàng ở tỉnh An Giang. Trên đường về, ông đột ngột ngất xỉu và ngưng tim, được đưa vào Trung tâm Y tế quận Ô Môn (TP.Cần Thơ) cấp cứu và có nhịp tim trở lại. Tại đây, ông S. được đặt nội khí quản.

Sau đó, gia đình xin chuyển ông đến Bệnh viện đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ tiếp tục điều trị. Ông S. nhập viện trong tình trạng hôn mê, tụt huyết áp, suy hô hấp, đã đặt nội khí quản và được bóp bóng.

Kết quả điện tim cho thấy, ông bị nhồi máu cơ tim cấp ST chênh lên. Ngay lập tức bệnh nhân được chuyển đến phòng can thiệp DSA tiến hành can thiệp cấp cứu. May mắn, chỉ sau 15 phút can thiệp, các bác sĩ đã tái thông hoàn toàn vị trí mạch máu nuôi tim đang bị tắc.

Trải qua cơn thập tử nhất sinh, sức khỏe bệnh nhân S. dần hồi phục sau 5 ngày được các bác sĩ tích cực theo dõi, chăm sóc và điều trị.

BS.CK1 Nguyễn Đức Chỉnh, Trưởng khối nội Tim mạch - Tim mạch can thiệp, Bệnh viện đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ, khuyến cáo đối với nhồi máu cơ tim, nếu mạch máu không tắc hoàn toàn thì dấu hiệu sớm là đau ngực; còn ở những trường hợp có hẹp nặng nhiều nhánh mạch vành, biểu hiện sẽ là đau ngực kèm khó thở khi gắng sức… Bệnh nhân không nên bỏ qua những dấu hiệu sớm này mà cần chủ động thăm khám, theo dõi tại các bệnh viện chuyên khoa sâu, để tránh những diễn tiến xấu có thể xảy ra, nhất là ở những bệnh nhân có tiền sử bệnh tăng huyết áp và hút thuốc lá lâu năm.