Cứu sống mẹ con sản phụ bị vỡ tử cung

Chiều 23.2, tin từ Bệnh viện Phụ sản TP.Cần Thơ cho hay, các bác sĩ của bệnh viện vừa mổ cấp cứu thành công ca vỡ tử cung trên thai 33 tuần 6 ngày, cứu sống cả mẹ và thai nhi.



Trước đó, sản phụ T.T.T (42 tuổi, ngụ Cà Mau) được gia đình đưa đến khoa Cấp cứu, Bệnh viện Phụ sản TP.Cần Thơ trong tình trạng đau trằn bụng kèm ra huyết âm đạo màu sậm.

Quá trình thăm khám, bác sĩ nhận thấy nhịp tim thai bất thường, bệnh nhân đau nhiều ở góc phải tử cung. Sản phụ được chẩn đoán con lần 2, thai 33 tuần 6 ngày, chưa chuyển dạ, vỡ tử cung, vết mổ cũ.

Sau ca mổ lấy thai và xử lý vỡ tử cung, sức khỏe của sản phụ T. đang dần bình phục ĐÌNH TUYỂN

Sau hội chẩn, sản phụ được chỉ định mổ lấy thai cấp cứu. Với sự phối hợp của ê kíp bác sĩ hồi sức tích cực, sản khoa, nhi, sơ sinh, ca phẫu thuật đã thành công, giúp một bé trai cân nặng 2,3 kg ra đời an toàn. Do tuần thai non tháng nên bé được hồi sức tích cực ngay phòng mổ và chuyển đến khoa Nhi - Sơ sinh chăm sóc.

Riêng sản phụ, sau khi được mổ lấy thai, các bác sĩ phẫu thuật kiểm tra toàn bộ tử cung và phát hiện tử cung vỡ ở góc phải. Ê kíp tiến hành xử trí và khâu phục hồi cơ tử cung do vỡ tử cung, bảo tồn được tử cung cho sản phụ. Đến chiều 23.2, sức khỏe sản phụ ổn định, được chăm sóc hậu sản tại khoa Hậu phẫu.

BS.CK2 Trịnh Hoài Ngọc, Trưởng khoa Phụ, Bệnh viện Phụ sản TP.Cần Thơ, cho biết: "Vỡ tử cung là một trong 5 tai biến sản khoa, nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời có thể đe dọa đến tính mạng sản phụ và thai. Đặc biệt, sản phụ có tiền căn mổ lấy thai nhiều lần khi mang thai sẽ càng tăng các nguy cơ như thai bám sẹo mổ lấy thai, nhau tiền đạo, nhau cài răng lược, nứt vết mổ, vỡ tử cung. Các biến chứng này có thể làm chảy máu, sốc mất máu, cắt tử cung cấp cứu. Chính vì vậy, ở tất cả các thai kỳ có vết mổ cũ lấy thai, thai phụ cần được đánh giá cẩn thận, kiểm tra và theo dõi định kỳ tại các bệnh viện chuyên khoa để giúp phát hiện bất thường nếu có và xử trí kịp thời.