Cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng nhận hối lộ 4,5 tỉ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 23 bị can trong vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Bộ NN-PTNT (cũ), Công ty TNHH MTV đầu tư và xây dựng Hoàng Dân (Công ty Hoàng Dân) và các đơn vị, địa phương có liên quan.

Trong vụ án này, ông Hoàng Văn Thắng, cựu Thứ trưởng Bộ NN-PTNT, bị đề nghị truy tố tội nhận hối lộ.

Cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng ẢNH: BỘ CÔNG AN

Cùng tội danh trên, Cơ quan CSĐT cũng đề nghị truy tố các bị can Trần Tố Nghị, cựu quyền Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình (Bộ NN-PTNT cũ); Nguyễn Hải Thanh, cựu Phó cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, kiêm Giám đốc Ban 5 (thuộc Bộ NN-PTNT cũ); Trần Văn Lăng, cựu Giám đốc Ban 2 (thuộc Bộ NN-PTNT cũ) và Lê Văn Hiến, cựu Giám đốc Ban 8 (thuộc Bộ NN-PTNT cũ).

Bị can Nguyễn Văn Dân, Giám đốc Công ty Hoàng Dân, bị đề nghị truy tố về 3 tội: vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ.

Theo kết luận điều tra của cơ quan công an, do có quan hệ từ trước, ông Dân đã câu kết, thỏa thuận chi tiền cho ông Hoàng Văn Thắng, lãnh đạo Cục Quản lý xây dựng công trình và giám đốc các ban để các bị can này tác động, chỉ đạo cấp dưới cấp hồ sơ, dữ liệu giá thầu trước thời điểm phát hành hồ sơ mời thầu, giúp Công ty Hoàng Dân và liên danh trúng 5 gói thầu tại 4 dự án.

Hành vi của ông Nguyễn Văn Dân bị xác định là đã phạm vào tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và gây thiệt hại tài sản nhà nước tổng cộng hơn 251 tỉ đồng tại 5 gói thầu thuộc 4 dự án.

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng xác định bị can Dân đưa hối lộ với số tiền được xác định là hơn 40 tỉ đồng. Trong đó, ông Thắng đã nhận nhận hối lộ số tiền 200.000 USD (tương đương 4,5 tỉ đồng).

Các bị can Trần Tố Nghị được xác định đã nhận hối lộ số tiền 13 tỉ đồng; Nguyễn Hải Thanh nhận 6,2 tỉ đồng; Trần Văn Lăng nhận 13,4 tỉ đồng và Lê Văn Hiến nhận 3 tỉ đồng.