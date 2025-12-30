Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật
Kết luận điều tra:

Cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng nhận hối lộ 4,5 tỉ đồng

Trần Cường
Trần Cường
30/12/2025 17:50 GMT+7

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định ông Hoàng Văn Thắng, cựu Thứ trưởng Bộ NN-PTNT (cũ), đã nhận hối lộ 200.000 USD (tương đương 4,5 tỉ đồng) của doanh nghiệp.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 23 bị can trong vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Bộ NN-PTNT (cũ), Công ty TNHH MTV đầu tư và xây dựng Hoàng Dân (Công ty Hoàng Dân) và các đơn vị, địa phương có liên quan.

Trong vụ án này, ông Hoàng Văn Thắng, cựu Thứ trưởng Bộ NN-PTNT, bị đề nghị truy tố tội nhận hối lộ.

Cựu Thứ trưởng Bộ NN-PTNT (cũ) Hoàng Văn Thắng nhận hối lộ 4,5 tỉ đồng - Ảnh 1.

Cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng

ẢNH: BỘ CÔNG AN

Cùng tội danh trên, Cơ quan CSĐT cũng đề nghị truy tố các bị can Trần Tố Nghị, cựu quyền Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình (Bộ NN-PTNT cũ); Nguyễn Hải Thanh, cựu Phó cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, kiêm Giám đốc Ban 5 (thuộc Bộ NN-PTNT cũ); Trần Văn Lăng, cựu Giám đốc Ban 2 (thuộc Bộ NN-PTNT cũ) và Lê Văn Hiến, cựu Giám đốc Ban 8 (thuộc Bộ NN-PTNT cũ).

Bị can Nguyễn Văn Dân, Giám đốc Công ty Hoàng Dân, bị đề nghị truy tố về 3 tội: vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ.

Theo kết luận điều tra của cơ quan công an, do có quan hệ từ trước, ông Dân đã câu kết, thỏa thuận chi tiền cho ông Hoàng Văn Thắng, lãnh đạo Cục Quản lý xây dựng công trình và giám đốc các ban để các bị can này tác động, chỉ đạo cấp dưới cấp hồ sơ, dữ liệu giá thầu trước thời điểm phát hành hồ sơ mời thầu, giúp Công ty Hoàng Dân và liên danh trúng 5 gói thầu tại 4 dự án.

Hành vi của ông Nguyễn Văn Dân bị xác định là đã phạm vào tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và gây thiệt hại tài sản nhà nước tổng cộng hơn 251 tỉ đồng tại 5 gói thầu thuộc 4 dự án.

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng xác định bị can Dân đưa hối lộ với số tiền được xác định là hơn 40 tỉ đồng. Trong đó, ông Thắng đã nhận nhận hối lộ số tiền 200.000 USD (tương đương 4,5 tỉ đồng). 

Các bị can Trần Tố Nghị được xác định đã nhận hối lộ số tiền 13 tỉ đồng; Nguyễn Hải Thanh nhận 6,2 tỉ đồng; Trần Văn Lăng nhận 13,4 tỉ đồng và Lê Văn Hiến nhận 3 tỉ đồng.

Tin liên quan

Khởi tố cựu Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Hoàng Văn Thắng

Khởi tố cựu Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Hoàng Văn Thắng

Ông Hoàng Văn Thắng, cựu Thứ trưởng Bộ NN-PTNT, vừa bị khởi tố để điều tra hành vi nhận hối lộ với cáo buộc đã nhận tiền của doanh nghiệp để chỉ đạo làm trái quy định đấu thầu, gây thiệt hại hơn 234 tỉ đồng.

Khám phá thêm chủ đề

Công ty Hoàng Dân Bộ NN-PTNT Cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng nhận hối lộ Hối lộ vi phạm quy định về đấu thầu
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận