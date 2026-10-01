Cựu Tổng giám đốc Đồ hộp Hạ Long lĩnh án 19 năm tù

Ngày 30.9, TAND TP.Hải Phòng đã mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử và tuyên án đối với 17 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty CP Đồ hộp Hạ Long và các đơn vị liên quan.

Các bị cáo tại phiên tòa ẢNH: ND

Theo đó, bị cáo Trương Sỹ Toàn (57 tuổi, quê Hưng Yên), cựu Tổng giám đốc Công ty CP Đồ hộp Hạ Long, bị tuyên 19 năm tù về tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Cùng tội danh trên, các bị cáo trong nhóm hộ kinh doanh cá thể, gồm: Bùi Đức Trọng bị tuyên 18 năm tù; Lê Bá Doanh và Trịnh Hà Việt, cùng bị tuyên 16 năm tù; Nguyễn Gia Đạt và Nguyễn Thị Tuyên cùng bị tuyên 14 năm tù; các bị cáo Đinh Thị Nghị và Đào Thị Phượng cùng bị tuyên 5 năm tù. Các bị cáo Nguyễn Bỉnh Loan, Phạm Xuân Toan, Phạm Thị Ngà và Phạm Văn Trường bị tuyên từ 36 tháng đến 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

Đối với nhóm bị cáo từng làm việc tại Công ty CP Đồ hộp Hạ Long, gồm: Phạm Thị Thúy Lan, cựu Phó trưởng phòng Quản lý chất lượng, bị tuyên 16 năm tù; Bùi Thị Thoan, cựu nhân viên Phòng Quản lý chất lượng, 15 năm tù; Lại Thị Lan Hương, cựu nhân viên Phòng Quản lý chất lượng, 14 năm tù.

Ngoài ra, bị cáo Lê Nhật Huy, cựu nhân viên Phòng Bán hàng Công ty CP Đồ hộp Hạ Long, bị tuyên 18 tháng tù về tội đưa hối lộ.

Bị cáo Trần Thị Hương, cựu Phó trạm trưởng Trạm giám sát tàu cá và kiểm dịch lưu động thuộc Chi cục Thủy sản, chăn nuôi và thú y TP.Hải Phòng, bị tuyên 4 năm tù về tội nhận hối lộ.

Cựu tổng giám đốc không thừa nhận hành vi phạm tội

Theo cáo trạng của Viện KSND TP.Hải Phòng, từ tháng 5.2025 đến ngày 8.9.2025, Công ty CP Đồ hộp Hạ Long đã mua của Bùi Đức Trọng hơn 197 tấn thịt lợn nạc xô nhiễm dịch tả heo châu Phi để đưa vào sản xuất các sản phẩm bán cho người tiêu dùng.

Giá trị số thịt vi phạm được xác định gần 17,4 tỉ đồng. Trong đó, lượng thịt heo nhiễm bệnh bị phát hiện, buộc tiêu hủy có giá trị hơn 9,7 tỉ đồng.

Hội đồng xét xử xác định các bị cáo Trương Sỹ Toàn, Phạm Thị Thúy Lan, Bùi Thị Thoan cùng nhân viên tiếp nhận nguyên liệu đã bỏ qua các bước kiểm tra, lấy mẫu xét nghiệm chất lượng đối với số thịt heo do Bùi Đức Trọng cung cấp, dẫn tới lượng lớn thịt nhiễm bệnh được nhập vào Công ty CP Đồ hộp Hạ Long.

Tại phiên tòa, phần lớn các bị cáo thành khẩn khai báo và thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố. Riêng bị cáo Trương Sỹ Toàn không đồng ý với cáo buộc.

Cựu Tổng giám đốc Công ty CP Đồ hộp Hạ Long khai việc kiểm tra chất lượng nguyên liệu đầu vào thuộc chức năng của Phòng Quản lý chất lượng và đã được quy định trong quy trình của công ty. Bị cáo Toàn cho rằng bản thân không biết, không chỉ đạo cấp dưới nhập thịt heo nhiễm bệnh vào công ty.

Tại phần tranh luận, luật sư bào chữa cho bị cáo Toàn cũng cho rằng bị cáo không biết và không chỉ đạo cấp dưới nhập thịt nhiễm bệnh để sản xuất đồ hộp bán ra thị trường.

Từ đó, bị cáo cùng luật sư đề nghị Hội đồng xét xử trả hồ sơ để điều tra bổ sung, đồng thời xem xét lại trách nhiệm hình sự theo hướng hành vi thiếu trách nhiệm.

Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ, chứng cứ và kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử không chấp nhận quan điểm trên và tuyên bị cáo Trương Sỹ Toàn 19 năm tù về tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.