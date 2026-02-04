Đồ hộp Hạ Long báo lỗ lớn sau vụ án thịt heo nhiễm bệnh

Công ty CP Đồ hộp Hạ Long vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2025 với doanh thu thuần đạt 192 tỉ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, Đồ hộp Hạ Long ghi nhận thua lỗ sau thuế 9 tỉ đồng, giảm mạnh với khoản lãi 8 tỉ đồng cùng kỳ năm trước. Đây cũng là quý lỗ nặng nhất trong hàng chục năm qua của doanh nghiệp này.

Tính chung cả năm 2025, doanh thu thuần của Đồ hộp Hạ Long đạt 663 tỉ đồng, giảm khoảng 3% so với năm 2024. Lợi nhuận sau thuế của CAN chỉ đạt 1,9 tỉ đồng, giảm nhẹ so với năm trước.

Công ty Đồ hộp Hạ Long báo lỗ quý 4/2025 ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Tại thời điểm cuối năm, tổng tài sản của Đồ hộp Hạ Long đạt 391 tỉ đồng, tăng 37% so với đầu năm. Trong đó, tiền mặt và tiền gửi ngân hàng đạt khoảng 66 tỉ đồng. Ở phía nguồn vốn, nợ phải trả của công ty tăng mạnh lên 243 tỉ đồng, tương ứng mức tăng 72% so với đầu năm. Nguyên nhân chủ yếu đến từ chi phí phải trả ngắn hạn tăng gấp 4 lần, lên 36 tỷ đồng, cùng với nợ vay tài chính tăng hơn 70%.

Kết quả thua lỗ của Đồ hộp Hạ Long diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp vướng vào vụ án thịt heo nhiễm bệnh. Đầu tháng 1, Công an TP. Hải Phòng thông báo đã triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển, chế biến thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi, đồng thời khám xét và thu giữ khoảng 130 tấn thịt heo nhiễm bệnh tại kho của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long. Đến ngày 10.1, Công an Hải Phòng bắt Tổng giám đốc Trương Sỹ Toàn để phục vụ điều tra hành vi thu gom, bảo quản số lượng lớn thịt heo nhiễm bệnh tại các kho lạnh của doanh nghiệp. Hội đồng quản trị công ty giao ông Cao Nhật Huy, Phó giám đốc sản xuất tạm thời điều hành nhà máy. Đến ngày 12.1. công ty đã có quyết định tạm dừng hoạt động sản xuất nhà máy do hệ thống chứng nhận quản lý ISO của công ty bị thu hồi theo quyết định số 2026-002 ngày 10.1.2026 và chứng nhận an toàn thực phẩm FSSC 22000 (phiên bản) bị đình chỉ hiệu lực.