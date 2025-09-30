Cựu Tổng giám đốc SJC lãnh 25 năm tù, nộp 87 tỉ và gần 11.000 lượng vàng

Sau 5 ngày xét xử sơ thẩm và nghị án, sáng 30.9, TAND TP.HCM tuyên án đối với 16 bị cáo trong vụ sai phạm sản xuất vàng SJC cùng nhiều hành vi phạm tội khác xảy ra tại Công ty TNHH MTV vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), gây thiệt hại cho công ty này hơn 107 tỉ đồng.

Bị cáo Lê Thúy Hằng, cựu Tổng giám đốc SJC ẢNH: NHẬT THỊNH

Theo HĐXX, bản án được tuyên theo nguyên tắc xử lý nghiêm người chủ mưu, cầm đầu; khoan hồng với đồng phạm, vai trò hạn chế. Đồng thời áp dụng nguyên tắc có lợi theo luật số 86/2025, sửa đổi bổ sung một số điều bộ luật Hình sự.

HĐXX nhận định, SJC là doanh nghiệp nhà nước, nhưng bị cáo Lê Thúy Hằng lợi dụng chức vụ Tổng giám đốc SJC, chỉ đạo cấp dưới lập tờ trình "khống" nâng định mức hao hụt trong quá trình gia công, qua đó chiếm đoạt hơn 95,8 lượng vàng (trị giá 8,4 tỉ đồng); chỉ đạo bị cáo Hoàng Lệ Huê lập lại chứng từ mua vàng giá cao, bán giá thấp để tạo khoản lỗ khống, chiếm đoạt 3,2 tỉ đồng tại chi nhánh miền Trung.

Tổng số tiền bị cáo Hằng và đồng phạm "tham ô tài sản" từ các hành vi trên là hơn 11,6 tỉ đồng, riêng bị cáo Hằng hưởng lợi hơn 8,7 tỉ đồng.

Đối với tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", bị cáo Hằng lợi dụng chức vụ, quyền hạn Tổng giám đốc SJC thực hiện hành vi: mua và chuyển vàng nguyên liệu từ bên ngoài, chỉ đạo đồng phạm sản xuất 6.255 lượng vàng miếng SJC trái quy định; chỉ đạo đồng phạm sản xuất 11.503,75 lượng vàng nhẫn SJC trái quy định; chỉ đạo lập khống danh sách bán 7.049 lượng vàng cho 4.342 khách hàng, gây thiệt hại hơn 5,7 tỉ đồng.

Bị cáo Hằng gây thiệt hại tài sản nhà nước hơn 95,7 tỉ đồng, trong đó bị cáo Hằng hưởng lợi hơn 73,5 tỉ đồng.

HĐXX phiên tòa vụ án sai phạm xảy ra tại SJC tuyên án vào sáng 30.9 ẢNH: NHẬT THỊNH

Cựu Tổng giám đốc SJC có vai trò chủ mưu, dùng thủ đoạn tinh vi phạm tội

Vai trò từng bị cáo, HĐXX xác định bị cáo Lê Thúy Hằng là người phân công, phân nhiệm cho các bị cáo khác thực hiện hành vi phạm tội, chiếm hưởng nhiều nhất tiền và vàng chiếm đoạt của SJC nên bị cáo phải chịu trách nhiệm cao nhất.

Bị cáo Trần Tấn Phát, HĐXX nhận định là người thực hành, nhận chỉ đạo trực tiếp từ bị cáo Lê Thúy Hằng để phân công cho các bị cáo khác, nên có vai trò giúp sức tích cực cho bị cáo Hằng...

Đối với nhóm 5 bị cáo phạm 2 tội danh, HĐXX còn áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là dùng thủ đoạn tinh vi để phạm tội.

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX tuyên buộc bị cáo Lê Thúy Hằng bồi thường 14 tỉ đồng cho SJC, khắc phục hơn 73 tỉ đồng để sung ngân sách nhà nước. Tiếp tục tạm giữ hơn 45 tỉ đồng do gia đình bị cáo nộp để đảm bảo thi hành án cho bị cáo Hằng...

Tương tự, các bị cáo thực hiện hành vi tham ô tài sản, chiếm đoạt tiền của SJC, HĐXX tuyên buộc trả lại cho SJC; các bị cáo gây thiệt cho ngân sách nhà nước thì buộc khắc phục để sung ngân sách nhà nước.

Ngoài ra, HĐXX buộc bị cáo Lê Thúy Hằng nộp 5.411 lượng vàng miếng SJC, 5.410 lượng vàng nhẫn SJC để sung ngân sách nhà nước; bị cáo Nguyễn Thị Huệ nộp lại 5.409 lượng vàng nhẫn SJC sung ngân sách nhà nước, buộc bị cáo Huỳnh Tấn Phát nộp lại 525 lượng vàng miếng SJC và 435 lượng vàng nhẫn SJC sung quỹ nhà nước…

Bị cáo Lê Thúy Hằng và đồng phạm tại tòa ẢNH: NHẬT THỊNH

Từ đó, 5 bị cáo phạm tội "tham ô tài sản", và "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", HĐXX tuyên phạt:

Lê Thúy Hằng (cựu Tổng giám đốc SJC) 17 năm tù tội "tham ô tài sản", 8 năm tù tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Tổng hợp hình phạt chung là 25 năm tù.

Mai Quốc Uy Viễn (cựu Giám đốc xưởng vàng, Xí nghiệp nữ trang Tân Thuận thuộc SJC) 11 năm tù "tham ô tài sản", 4 năm tù "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Tổng hợp hình phạt chung cho 2 tội là 15 năm tù.

Trần Tấn Phát (cựu Phó giám đốc xưởng vàng) 15 năm tù "tham ô tài sản", 7 năm 6 tháng tù "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Tổng hợp hình phạt chung là 22 năm 6 tháng tù.

Hoàng Lệ Huê (cựu Giám đốc Công ty SJC chi nhánh miền Trung) 11 năm tù "tham ô tài sản", 5 năm tù "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Tổng hợp hình phạt chung là 16 năm tù.

Đoàn Lê Thanh (cựu Tổ trưởng tổ nấu vàng đổ thỏi xưởng vàng Tân Thuận) 8 năm tù "tham ô tài sản", 4 năm tù "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Tổng hợp hình phạt chung 12 năm tù.

5 bị cáo "tham ô tài sản", HĐXX tuyên phạt:

Trần Hiền Phúc (cựu Kế toán trưởng Công ty SJC) 3 năm tù.

Nguyễn Thị Lộc (cựu kế toán SJC chi nhánh miền Trung) 3 năm tù.

Nguyễn Thị Thu Hiền (cựu cửa hàng trưởng cửa hàng 193 Hùng Vương) 3 năm tù.

Nguyễn Thị Mỹ Liên (cựu thủ quỹ cửa hàng 193 Hùng Vương) 3 năm tù.

Nguyễn Thị Lộc Mận (cựu thủ quỹ cửa hàng 193 Hùng Vương thuộc Công ty SJC chi nhánh miền Trung) 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

6 bị cáo phạm tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", HĐXX tuyên phạt: