Thời sự

Nộp 40 tỉ đồng, cựu Tổng giám đốc SJC đối diện mức án nào?

Phan Thương - Đặng Huyền
29/09/2025 05:03 GMT+7

Bị cáo Lê Thúy Hằng (cựu Tổng giám đốc SJC) chiếm đoạt và gây thiệt hại cho SJC hơn 107 tỉ đồng, hưởng lợi hơn 82,2 tỉ đồng. Nhưng bị cáo mới khắc phục 40 tỉ đồng, bị kê biên 8 bất động sản.

Sáng mai (30.9), TAND TP.HCM sẽ tuyên án 16 bị cáo trong vụ án sản xuất trái phép vàng miếng SJC, xảy ra tại Công ty TNHH MTV vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC).

Cáo trạng của Viện KSND tối cao cáo buộc, bị cáo Lê Thúy Hằng (cựu Tổng giám đốc SJC) và 15 bị cáo gây thiệt hại cho SJC hơn 107 tỉ đồng, trong đó bị cáo Hằng hưởng lợi hơn 82,2 tỉ đồng.

Nộp 40 tỉ đồng, cựu Tổng giám đốc SJC đối diện mức án nào?- Ảnh 1.

Bị cáo Lê Thúy Hằng tại phiên tòa ngày 25.9

ẢNH: NHẬT THỊNH

Đối với tội danh "tham ô tài sản", bị cáo Lê Thúy Hằng đã lợi dụng chức vụ Tổng giám đốc SJC, chỉ đạo cấp dưới lập tờ trình "khống" nâng định mức hao hụt trong quá trình gia công, qua đó chiếm đoạt hơn 95 lượng vàng (trị giá 8,4 tỉ đồng); chỉ đạo bị cáo Hoàng Lệ Huê lập lại chứng từ mua vàng giá cao, bán giá thấp để tạo khoản lỗ khống, chiếm đoạt 3,2 tỉ đồng tại chi nhánh miền Trung.

Tổng số tiền bị cáo Hằng và đồng phạm "tham ô tài sản" từ các hành vi trên là hơn 11,6 tỉ đồng, riêng bị cáo Hằng hưởng lợi hơn 8,7 tỉ đồng.

Đối với hành vi "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", cáo trạng xác định bị cáo Hằng gây thiệt hại tài sản nhà nước hơn 95,7 tỉ đồng, trong đó bị cáo Hằng hưởng lợi hơn 73,5 tỉ đồng.

Cụ thể, bị cáo Hằng lợi dụng chức vụ, quyền hạn Tổng giám đốc SJC thực hiện hành vi: mua và chuyển vàng nguyên liệu từ bên ngoài, chỉ đạo đồng phạm sản xuất 6.255 lượng vàng miếng SJC trái quy định; chỉ đạo đồng phạm sản xuất 11.503,75 lượng vàng nhẫn SJC trái quy định.

Đồng thời, bị cáo Hằng chỉ đạo lập khống danh sách bán 7.049 lượng vàng cho 4.342 khách hàng, gây thiệt hại hơn 5,7 tỉ đồng.

Cựu Tổng giám đốc SJC và 15 đồng phạm bị đưa ra xét xử từ ngày 25.9 và HĐXX nghị án kéo dài, đến sáng mai 30.9 sẽ tuyên án.

Trước đó, tùy vào hành vi, mức độ gây thiệt hại và chiếm đoạt, Viện KSND TP.HCM đã có đề nghị mức án đối với từng bị cáo. Trong đó, cựu Tổng giám đốc SJC Lê Thúy Hằng bị đề nghị từ 28 - 30 năm tù

Công ty SJC đòi cựu Tổng giám đốc trả hơn 95 lượng vàng, bồi thường 108 tỉ đồng

Tại tòa, đại diện Công ty SJC đề nghị HĐXX tuyên buộc bị cáo Lê Thúy Hằng (cựu Tổng giám đốc SJC), các bị cáo đồng phạm và người liên quan hoàn trả hơn 95 lượng vàng mà các bị cáo nâng khống vàng hao hụt khi gia công vàng miếng, và quét đãi nhà xưởng.

Đồng thời, buộc bị cáo Lê Thúy Hằng, các bị cáo cùng người liên quan liên đới bồi thường hơn 108 tỉ đồng, là thiệt hại mà các bị cáo gây ra cho SJC từ hành vi phạm tội.

