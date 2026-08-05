Đã ban hành 85.000 thông báo tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế

Cơ quan thuế áp dụng nhiều biện pháp cưỡng chế thu hồi nợ ẢNH: NGỌC THẠCH

Trong giai đoạn 2021 - 2025, cơ quan thuế các cấp đã ban hành 85.000 thông báo tạm hoãn xuất cảnh với NNT nợ gần 57.000 tỉ đồng tiền thuế. Trong đó 49.000 NNT không hoạt động tại địa chỉ đăng ký nhưng không thông báo đến cơ quan thuế với số nợ 5.900 tỉ đồng. Qua áp dụng các biện pháp này, cơ quan thuế đã thu hồi 3.500 tỉ đồng của trên 10.000 NNT đang bị tạm hoãn xuất cảnh, riêng nhóm NNT không hoạt động tại địa chỉ đăng ký đã nộp gần 100 tỉ đồng từ 3.400 trường hợp.

Việc áp dụng cưỡng chế nợ thuế có ý nghĩa quan trọng trong thời gian qua khi nợ thuế tăng đều qua các năm, cuối năm 2025 tăng gấp đôi so với năm 2021. Kết quả thu hồi nợ thuế năm 2025 gấp 2,6 lần so với năm 2021, lên 65.000 tỉ đồng, tăng 3,34% so với năm 2024. Tổng nợ thuế cuối năm 2025 ở mức 238.662 tỉ đồng, trong đó nợ có khả năng thu là 169.371 tỉ đồng; nợ khó thu 44.476 tỉ đồng; nợ đang xử lý là 24.815 tỉ đồng. Tỷ lệ nợ trên tổng thu chiếm 10,13%. Mục tiêu đến năm 2030, tỷ lệ này thấp hơn 7%.

Về cơ cấu nợ, các khoản nợ lớn chủ yếu tập trung ở nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất tại các dự án bất động sản chậm triển khai hoặc vướng pháp lý; nợ tiền chậm nộp phát sinh và tích lũy theo mức 0,03%/ngày; các khoản nợ của doanh nghiệp khó khăn về dòng tiền, chưa có khả năng thanh toán do ảnh hưởng của giai đoạn hậu Covid-19.

"Dù có những chỉ đạo quyết liệt nhưng tình trạng nợ thuế vẫn chịu tác động của cả yếu tố khách quan và chủ quan. Cụ thể, khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; vướng mắc trong việc bàn giao đất, giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án đất đai, bất động sản; NNT chây ì, cố tình kéo dài thời gian thực hiện hoặc mất khả năng thanh toán…", Sách trắng đề cập. Để giải quyết tình trạng nợ thuế hiện nay đòi hỏi phải thực hiện đồng bộ các giải pháp bao gồm cả sự vào cuộc của chính quyền địa phương để giải quyết các vướng mắc về đất đai cũng như việc cơ quan thuế thực hiện đầy đủ các biện pháp đôn đốc, cưỡng chế, tạm hoãn xuất cảnh được quy định tại luật Quản lý thuế. Đồng thời tiếp tục xử lý nợ tồn đọng, khoanh nợ, xóa nợ đối với trường hợp thực sự mất khả năng thanh toán theo quy định.