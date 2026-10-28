Tìm bắt con trăn dài hơn 1,5 m xuất hiện gần ga Bình Triệu TP.HCM

Ngày 28.10, lực lượng chức năng phường Hiệp Bình (TP.HCM) cho biết đã phối hợp người dân bắt được con trăn ẩn nấp trong bụi cây gần trạm gác đường sắt trên quốc lộ 13, phường Hiệp Bình. Vụ việc thu hút sự chú ý của người dân xung quanh.

Lực lượng chức năng cùng người dân liên tục tìm kiếm con trăn bò ra đường tối 26.10 ẢNH: MẠNG XÃ HỘI

Trước đó, tối 26.10, người dân phát hiện một con trăn dài hơn 1,5 m bò ra đường tại khu vực gác chắn đường sắt ga Bình Triệu. Khi thấy người qua lại, con vật nhanh chóng bò vào bụi rậm ven đường.

Nhận tin báo, lực lượng an ninh trật tự cơ sở phường Hiệp Bình phối hợp người dân mang đèn pin, dùng cây dài kiểm tra các bụi rậm nghi có trăn ẩn nấp. Tuy nhiên, sau hơn một giờ tìm kiếm, lực lượng chức năng vẫn chưa phát hiện con vật nên tạm dừng việc tìm kiếm.

Đến khoảng 19 giờ 40 ngày 27.10, con trăn được tìm thấy trong bụi cây gần khu vực trạm gác đường sắt và đã được bắt giữ.

Con trăn đã được tìm thấy tối 27.10 ẢNH: PHƯỜNG HIỆP BÌNH CUNG CẤP

Việc con trăn xuất hiện gần tuyến đường có người dân qua lại khiến nhiều người lo ngại về nguy cơ mất an toàn. Người dân được khuyến cáo không tự ý tiếp cận hoặc tìm cách bắt giữ động vật hoang dã khi phát hiện, đồng thời thông báo cho cơ quan chức năng để được hỗ trợ.