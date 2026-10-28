    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo

    Tìm bắt con trăn dài hơn 1,5 m xuất hiện gần ga Bình Triệu TP.HCM

    Ni Na
    Ni Na

    Sau khi xuất hiện trên quốc lộ 13, đoạn gần ga Bình Triệu (TP.HCM) tối 26.10, con trăn tiếp tục được lực lượng chức năng và người dân tìm kiếm. Đến ngày 27.10, con vật đã bị bắt giữ.

    Ngày 28.10, lực lượng chức năng phường Hiệp Bình (TP.HCM) cho biết đã phối hợp người dân bắt được con trăn ẩn nấp trong bụi cây gần trạm gác đường sắt trên quốc lộ 13, phường Hiệp Bình. Vụ việc thu hút sự chú ý của người dân xung quanh.

    Tìm bắt con trăn dài hơn 1,5 m xuất hiện gần ga Bình Triệu TP.HCM- Ảnh 1.

    Lực lượng chức năng cùng người dân liên tục tìm kiếm con trăn bò ra đường tối 26.10

    ẢNH: MẠNG XÃ HỘI

    Trước đó, tối 26.10, người dân phát hiện một con trăn dài hơn 1,5 m bò ra đường tại khu vực gác chắn đường sắt ga Bình Triệu. Khi thấy người qua lại, con vật nhanh chóng bò vào bụi rậm ven đường.

    Nhận tin báo, lực lượng an ninh trật tự cơ sở phường Hiệp Bình phối hợp người dân mang đèn pin, dùng cây dài kiểm tra các bụi rậm nghi có trăn ẩn nấp. Tuy nhiên, sau hơn một giờ tìm kiếm, lực lượng chức năng vẫn chưa phát hiện con vật nên tạm dừng việc tìm kiếm.

    Đến khoảng 19 giờ 40 ngày 27.10, con trăn được tìm thấy trong bụi cây gần khu vực trạm gác đường sắt và đã được bắt giữ.

    Tìm bắt con trăn dài hơn 1,5 m xuất hiện gần ga Bình Triệu TP.HCM- Ảnh 2.

    Con trăn đã được tìm thấy tối 27.10

    ẢNH: PHƯỜNG HIỆP BÌNH CUNG CẤP

    Việc con trăn xuất hiện gần tuyến đường có người dân qua lại khiến nhiều người lo ngại về nguy cơ mất an toàn. Người dân được khuyến cáo không tự ý tiếp cận hoặc tìm cách bắt giữ động vật hoang dã khi phát hiện, đồng thời thông báo cho cơ quan chức năng để được hỗ trợ.

    Tin liên quan

    Phát hiện con trăn dài hơn 1,5 m bò ra đường gần ga Bình Triệu

    Phát hiện con trăn dài hơn 1,5 m bò ra đường gần ga Bình Triệu

    Sau khi tiếp nhận thông tin của người dân phát hiện con trăn dài hơn 1,5 m bò ra quốc lộ 13, đoạn gần ga Bình Triệu (phường Hiệp Bình), lực lượng chức năng đã tổ chức phối hợp tìm kiếm.

    Khám phá thêm chủ đề

    con trăn bắt trăn phường hiệp bình Ga Bình Triệu con trăn dài 1,5 m TP.HCM

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận