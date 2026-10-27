Phát hiện con trăn dài hơn 1,5 m bò ra đường gần ga Bình Triệu

Tối 26.10, tại khu vực gác chắn đường sắt ga Bình Triệu trên quốc lộ 13 (phường Hiệp Bình, TP.HCM), người dân bất ngờ phát hiện một con trăn dài hơn 1,5 m bò ra đường. Sự việc thu hút sự chú ý của những người có mặt tại khu vực.

Theo thông tin ban đầu, sau khi bò ra đường, con trăn nhanh chóng di chuyển vào bụi rậm ven đường khi phát hiện người qua lại.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng an ninh trật tự cơ sở phường Hiệp Bình phối hợp người dân tổ chức tìm kiếm. Những người tham gia mang theo đèn pin, sử dụng cây dài để kiểm tra các bụi rậm, rà soát những vị trí nghi con trăn đang ẩn nấp.

Quá trình tìm kiếm diễn ra trong hơn một giờ. Do không phát hiện tung tích con vật, lực lượng tham gia đã tạm dừng việc tìm kiếm.

Con trăn trườn qua đoạn đường ray ở ga Bình Triệu được người dân ghi lại ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Con trăn từng xuất hiện gần gác chắn Bình Triệu ?

Đáng chú ý, theo thông tin được ghi nhận, con trăn này từng xuất hiện tại khu vực gần gác chắn đường sắt ga Bình Triệu trước đó khoảng một tháng. Đến tối 26.10, con vật tiếp tục được phát hiện bò ra đường rồi nhanh chóng lẩn vào bụi rậm.

Hiện, lực lượng chức năng chưa bắt được con trăn. Công an phường Hiệp Bình dự kiến tiếp tục phối hợp các đơn vị liên quan tìm kiếm, xử lý vụ việc nhằm bảo đảm an toàn cho người dân.

Trong thời gian chờ cơ quan chức năng xử lý, người dân được khuyến cáo không tự ý tiếp cận hoặc tìm cách bắt giữ nếu phát hiện con trăn. Trường hợp nhìn thấy con vật, người dân cần giữ khoảng cách an toàn và thông báo cho lực lượng chức năng để được hỗ trợ.