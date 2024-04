Đã bắt được phạm nhân trốn trại ở Thanh Hóa

Chiều 3.4, thông tin từ Trại giam số 5 (Bộ Công an) cho biết, khoảng 16 giờ cùng ngày, lực lượng của đơn vị này phối hợp với Công an H.Hà Trung, Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ được phạm nhân Mai Văn Đệ.



Phạm nhân Mai Văn Đệ (bên phải) bị bắt giữ C.T.V

Một lãnh đạo Công an H.Hà Trung cho biết, phạm nhân Mai Văn Đệ bị bắt giữ khi đang lẩn trốn trong rừng sến Tam Quy (nằm trên địa bàn các xã Hà Lĩnh, Hà Tân và Hà Đông của H.Hà Trung).

Công an H.Hà Trung và Công an tỉnh Thanh Hóa đã bàn giao phạm nhân cho Trại giam số 5 tiếp tục xử lý theo quy định.

Video phạm nhân trốn trại ở Thanh Hoá vào nhà dân bình thản thuê taxi

Trước đó, như Thanh Niên thông tin, ngày 2.4, khi đang thụ án ở Trại giam số 5 (đóng trên địa bàn TT.Thống Nhất, H.Yên Định, Thanh Hóa), phạm nhân Mai Văn Đệ đã bỏ trốn.

Khu rừng sến Tam Quy, nơi phạm nhân lẩn trốn MINH HẢI

Đến khoảng hơn 18 giờ ngày 2.4, khi trốn đến địa phận xã Hà Đông (H.Hà Trung), phạm nhân Đệ đã cướp một xe taxi rồi tiếp tục bỏ trốn. Chiếc taxi sau đó được phát hiện trên địa bàn xã Hà Lĩnh (H.Hà Trung).

Từ chiều 2.4, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an và dân quân địa phương đã vây ráp khu vực rừng sến Tam Quy để truy bắt phạm nhân Mai Văn Đệ.