Đã hỗ trợ cắt tỉa cây xanh sà ra đường

Ban CTBĐ
08/05/2026 04:26 GMT+7

Báo Thanh Niên ngày 15.4.2026 phản ánh tình trạng một số cây xanh ven đường tại làn xe hai bánh, đoạn gần giao lộ Xa lộ Hà Nội - Tân Lập chưa được cắt tỉa nên cành sà ra lòng đường.

Trung tâm Quản lý giao thông và hạ tầng kỹ thuật TP.HCM (Trung tâm) đã chủ động phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, khảo sát hiện trạng tại khu vực nêu trên và ghi nhận: Các cây xanh được phản ánh (cây trứng cá, cây sa kê) là cây mọc tự nhiên, không thuộc danh mục do Trung tâm quản lý. Công tác duy tu, chăm sóc cây xanh tại khu vực này không thuộc phạm vi thực hiện của các đơn vị do Trung tâm trực tiếp quản lý. Tuy nhiên, nhằm đảm bảo an toàn giao thông và mỹ quan đô thị, Trung tâm đã chủ động phối hợp với đơn vị liên quan thực hiện chặt hạ, cắt tỉa, xử lý và thu dọn hiện trường, tạo sự thông thoáng cho tuyến đường (ảnh).

Ảnh: Như Thảo

Báo Thanh Niên cảm ơn Trung tâm Quản lý giao thông và hạ tầng kỹ thuật TP.HCM đã hỗ trợ cắt tỉa, xử lý thu dọn cây xanh và thông tin phản hồi đến báo.

cắt tỉa cây xanh cây xanh sà ra đường An toàn giao thông chăm sóc cây xanh
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
