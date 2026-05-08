Đã hỗ trợ cắt tỉa cây xanh sà ra đường

Báo Thanh Niên ngày 15.4.2026 phản ánh tình trạng một số cây xanh ven đường tại làn xe hai bánh, đoạn gần giao lộ Xa lộ Hà Nội - Tân Lập chưa được cắt tỉa nên cành sà ra lòng đường.

Trung tâm Quản lý giao thông và hạ tầng kỹ thuật TP.HCM (Trung tâm) đã chủ động phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, khảo sát hiện trạng tại khu vực nêu trên và ghi nhận: Các cây xanh được phản ánh (cây trứng cá, cây sa kê) là cây mọc tự nhiên, không thuộc danh mục do Trung tâm quản lý. Công tác duy tu, chăm sóc cây xanh tại khu vực này không thuộc phạm vi thực hiện của các đơn vị do Trung tâm trực tiếp quản lý. Tuy nhiên, nhằm đảm bảo an toàn giao thông và mỹ quan đô thị, Trung tâm đã chủ động phối hợp với đơn vị liên quan thực hiện chặt hạ, cắt tỉa, xử lý và thu dọn hiện trường, tạo sự thông thoáng cho tuyến đường (ảnh).

Ảnh: Như Thảo

Báo Thanh Niên cảm ơn Trung tâm Quản lý giao thông và hạ tầng kỹ thuật TP.HCM đã hỗ trợ cắt tỉa, xử lý thu dọn cây xanh và thông tin phản hồi đến báo.