Đã lộ diện những gương mặt tiến gần đến vòng chung kết giải U.19

Không có bất ngờ nào ở lượt trận thứ 5 cũng là lượt trận cuối của lượt đi giải bóng đá U.19 quốc gia 2024 vào chiều 17.1 khi các kết quả đều phản ánh đúng tương quan lực lượng và trình độ giữa các đội. Ở bảng A, chủ nhà Thể Công Viettel thắng đậm Trung tâm TDTT Đào Hà đến 6-0 trong đó Huỳnh Kim Huy và Phan Anh Tú mỗi người lập cú đúp. 2 bàn còn lại do Nguyễn Hoàng Khanh và Phạm Xuân Thắng ghi.



Cựu vô địch Hà Nội FC cũng không chịu kém cạnh khi thắng đậm Nam Định đến 4-0 do Dương Đình Nguyên, Nguyễn Xuân Toàn, Hoàng Văn Tuyến và Nguyễn Anh Tiếp. Dù vậy kết quả này chỉ giúp thầy trò HLV Phạm Minh Đức có 7 điểm đứng sau PVF- CAND của HLV Nguyễn Xuân Thành 1 điểm và kém xa Thể Công Viettel của HLV Đặng Thanh Phương đến 3 điểm! Muốn cải thiện thành tích, Hà Nội FC không có con đường nào khác buộc phải thắng lại đối thủ ở lượt về.

Thể Công Viettel thắng Trung tâm thể thao Đào Hà Quỳnh Nga

Trong khi đó Đông Á Thanh Hóa và PVF gần như không có đối thủ ở bảng B. Đội đương kim vô địch thắng Luxury Hạ Long 2-0 do Nguyễn Ngọc Cường và Hà Văn Kiệt ghi, còn chủ nhà PVF thắng Công an nhân dân 3-1 do Nguyễn Sỹ Mạnh Dũng và cú đúp của Bùi Hoàng Sơn. Cả 2 cùng 10 điểm nên cuộc đua tranh giành suất đầu bảng này rất gay go đến giờ chót.

Hà Nội FC đang nỗ lực tìm lại chình mình Quỳnh Nga

Tại bảng C, chủ nhà Huế đã dội cơn mưa gôn đến 6 bàn không gỡ trước Quảng Ngãi 6-0 do Dương Anh Vũ ghi 2 bàn, Nguyễn Đăng Khoa, Vi Đình Thượng, Bùi Công Chính, Nguyễn Thanh Tuấn Anh. Còn trận SLNA hạ Quảng Nam 2-1 do Nguyễn Trọng Sơn và Phùng Văn Nam ghi để xây chắc ngôi đầu với 10 điểm, bỏ xa đội thứ nhì đến 4 điểm. Ở bảng này thầy trò Nguyễn Huy Hoàng quá ưu thế trong việc cầm chắc ngôi đầu bảng lọt vào vòng chung kết.

Không có bất ngờ nào ở bảng D khi chủ nhà LP Bank HAGL thắng Khánh Hòa 2-1 nhờ cú đúp của Nguyễn Minh Tâm. Bàn gỡ của đội bóng phố biển do Lê Hòa Thuận ghi. Trận còn lại Kon Tum thắng Vĩnh Phúc 3-1 với cú đúp của Trương Duy Mạnh và bàn còn lại do Đăng Khoa ghi. Bảng này HAGL là đội duy nhất có 4 trận toàn thắng bỏ xa 2 đối thủ Khánh Hòa và Bình Định đều cùng 7 điểm.

Chủ nhà Bình Phước cũng bứt phá ở bảng E khi thắng đậm Tây Ninh 4-0 do Trần Quốc Khánh, Nguyễn lê Minh Hiếu, Trần Minh Toàn, Điểu Khuynh. Chiến thắng này giúp họ có 10 điểm, bỏ xa các đối thủ. Còn Phú Yên vươn lên thứ 3 sau khi thắng đậm Lâm Đồng 4-0 với cú đúp của Mai Gia Bảo và 2 bàn của Lê Tĩnh và Lê Nguyễn Nhật Quang.

Các cầu thủ LP Bank HAGL tập luyện trong màu áo mới Minh Trần

Tại bảng F, Becamex Bình Dương đã giành lại ngôi đầu bảng khi thắng chủ nhà Bà Rịa - Vũng Tàu 1-0 với bàn thắng do Đỗ Minh Thuận ghi. Trận còn lại, thầy trò HLV Lư Đình Tuấn hòa 1-1 với Long An. Trận Minh Chiến là người ghi bàn cho TP.HCM, còn Bùi Nguyễn Chí Trung ghi cho Long An. Ở bảng này TP.HCM, Long An cùng 7 điểm và Bà Rịa- Vũng Tàu 6 điểm đều có thể tranh nhau suất thứ nhì.

Cục diện bảng G cũng không có một bất ngờ nào khi Đồng Tháp giành suất đầu bảng khá dễ dàng khi chia điểm với Vĩnh Long. Trong khi đó Cần Thơ vươn lên nhì bảng sau khi thắng chủ nhà Tiền Giang 3-0. Tình hình bảng này từng vòng đấu sắp tới sẽ rất gay cấn.

Niềm vui của U.19 Đồng Tháp khi lên dẫn đầu bảng G Khả Hòa

Như vậy sau khi lượt đi kết thúc đã thấy bóng dáng những ứng viên có thể lọt vào vòng chung kết như Thể Công Viettel (bảng A), PVF và Đông Á Thanh Hóa (bảng B), SLNA (bảng C), LP Bank HAGL (bảng D), Bình Phước (bảng E), Becamex Bình Dương (bảng F), Đồng Tháp (bảng H). Trong số 7 vé nhì thì PVF-CAND (bảng A), PVF (bảng B), TP.HCM (bảng F) đang nắm lợi thế, còn lại sẽ là cuộc đua tranh quyết liệt khi lượt về khởi tranh từ ngày 19.1.

Cần Thơ vươn lên nhì bảng Khả Hòa

