Đà Nẵng ban hành kế hoạch 'khai tử' các phòng công chứng

Ngày 12.2, Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng cho biết UBND thành phố đã ban hành kế hoạch chuyển đổi, giải thể các phòng công chứng trên địa bàn theo quy định hiện hành.

Theo kế hoạch, lộ trình thực hiện được triển khai căn cứ điều 15 Nghị định số 104 ngày 15.5.2025 của Chính phủ và mức độ tự chủ tài chính của từng đơn vị.

Cụ thể, các phòng công chứng số 1, 2, 3 phải hoàn thành việc chuyển đổi hoặc giải thể chậm nhất vào ngày 31.12.2026; Phòng Công chứng số 4 hoàn thành chậm nhất vào ngày 31.12.2027.

Người dân đến làm giấy tờ tại một phường trên địa bàn Đà Nẵng ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Phương thức chuyển đổi, giải thể được thực hiện theo quy định tại điều 10 Nghị định số 104/2025/NĐ-CP.

Về tiến độ, đối với các phòng công chứng số 1, 2, 3, việc chuyển đổi dự kiến bắt đầu từ quý 2/2026 và hoàn thành trong quý 3/2026. Trường hợp không đủ điều kiện chuyển đổi, việc giải thể phải hoàn thành trong quý 4/2026.

Đối với Phòng Công chứng số 4, thời gian chuyển đổi dự kiến bắt đầu từ quý quý 2/2027 và hoàn thành trong quý quý 3 năm 2027; nếu không đủ điều kiện chuyển đổi thì phải hoàn tất việc giải thể trong quý 4/2027.

UBND thành phố giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Hội Công chứng viên thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng đề án chuyển đổi, giải thể các phòng công chứng, trình UBND thành phố xem xét, quyết định và tổ chức thực hiện theo đề án được phê duyệt.

Sở Tư pháp có trách nhiệm hướng dẫn thủ tục chuyên môn, kiểm tra việc bàn giao hồ sơ; chủ trì xây dựng phương án xử lý tài chính, tài sản thuộc sở hữu Nhà nước do các phòng công chứng đang quản lý, sử dụng; rà soát, đánh giá thực trạng tổ chức, hoạt động; thống kê đội ngũ công chứng viên, viên chức, người lao động và đề xuất phương án bố trí, hỗ trợ, giải quyết chế độ, chính sách theo quy định khi thực hiện chuyển đổi, giải thể.

Sở Nội vụ phối hợp trong quá trình xây dựng, thẩm định đề án, đồng thời tham gia giải quyết việc làm, chế độ, chính sách đối với công chứng viên, viên chức, người lao động. Sở Tài chính Đà Nẵng phối hợp xử lý các nội dung liên quan đến tài chính, tài sản trong quá trình xây dựng và triển khai thực hiện đề án.

Hội Công chứng viên thành phố tham gia góp ý xây dựng đề án, giám sát và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công chứng viên trong quá trình chuyển đổi, giải thể.

Các phòng công chứng có trách nhiệm rà soát nhân sự, nắm bắt nguyện vọng của công chứng viên, viên chức, người lao động; kiểm kê tài sản, tài chính; chốt số dư ngân sách, công nợ, các hợp đồng đang thực hiện; thống kê hồ sơ lưu trữ và các giao dịch chưa hoàn thành, bảo đảm quá trình chuyển đổi, giải thể diễn ra đúng quy định, chặt chẽ và minh bạch.

Các cơ quan, tổ chức liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, phối hợp với Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng và các sở, ngành trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch.