Đà Nẵng bắn pháo hiệu khẩn cấp, gấp rút kêu gọi tàu thuyền 'chạy' bão

Trước diễn biến phức tạp của, Bộ đội biên phòng thành phố Đà Nẵng đã triển khai đồng loạt các biện pháp khẩn cấp để bảo đảm an toàn cho ngư dân.

Bão số 5 (bão Kajiki): Đà Nẵng bắn pháo hiệu khẩn cấp, kêu gọi tàu thuyền ‘chạy’ bão

Ngày 24.8.2025, Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng cho biết đã huy động hơn 200 cán bộ, chiến sĩ cùng 15 phương tiện túc trực 24/24, phối hợp các địa phương thông báo, kêu gọi hơn 1.200 tàu cá với khoảng 7.000 lao động nhanh chóng vào nơi neo đậu an toàn. Tại Âu thuyền Thọ Quang (quận Sơn Trà), điểm tránh bão tập trung lớn nhất miền Trung, lực lượng biên phòng và các đơn vị chức năng khẩn trương hướng dẫn, sắp xếp, hỗ trợ ngư dân chằng buộc phương tiện, hạn chế va đập, thiệt hại khi bão đổ bộ.