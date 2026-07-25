Đà Nẵng: Bắt tạm giam bị can đánh người gây thương tích rồi lẩn trốn gần 10 năm

Ngày 25.7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết vừa thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đào Xuân Nghị (59 tuổi, ở xã Tây Hồ, thành phố Đà Nẵng), để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Bị can Đào Xuân Nghị tại cơ quan điều tra sau khi bị bắt giữ vì liên quan vụ cố ý gây thương tích xảy ra năm 2017 ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo kết quả điều tra, khoảng 13 giờ ngày 24.1.2017, xuất phát từ mâu thuẫn trong việc vay mượn tiền giữa ông Trần Thanh Cường (năm nay 46 tuổi) và ông Đào Xuân Tường (năm nay 55 tuổi, cùng ở xã Tây Hồ), hai bên xảy ra cãi vã, xô xát và được người dân can ngăn.

Sau khi biết sự việc, Đào Xuân Nghị (anh trai của ông Tường) nhiều lần tìm ông Cường để trả thù nhưng được người thân ngăn cản.

Đến khoảng 15 giờ cùng ngày 24.1.2017, phát hiện ông Cường đi bộ về nhà, ông Nghị đuổi theo, dùng bình xịt chứa nước rửa chén đã chuẩn bị từ trước xịt vào mắt nạn nhân rồi liên tiếp dùng tay, chân đánh, đá khiến ông Cường bất tỉnh.

Nạn nhân được đưa đến Bệnh viện đa khoa Quảng Nam cấp cứu, sau đó chuyển đến Bệnh viện Mắt Đà Nẵng điều trị. Kết quả giám định xác định tỷ lệ tổn thương cơ thể là 31%.

Sau khi gây án, Nghị rời khỏi địa phương, lẩn trốn tại các bãi vàng. Ngày 31.5.2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Ninh (Quảng Nam cũ) khởi tố vụ án "cố ý gây thương tích". Tuy nhiên, do chưa xác định được nơi ở của nghi phạm nên vụ án bị tạm đình chỉ điều tra.

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng về rà soát, giải quyết các vụ án tạm đình chỉ, Phòng Cảnh sát hình sự đã kiểm tra toàn bộ hồ sơ, tài liệu và ra quyết định phục hồi điều tra vụ án vào ngày 30.3.2026.

Đến ngày 14.5.2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đào Xuân Nghị. Các quyết định này đã được Viện KSND khu vực 7, thành phố Đà Nẵng phê chuẩn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 23.7, lực lượng công an xác định Nghị đã trở về địa phương. Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an xã Tây Hồ triệu tập bị can đến làm rõ.

Tại cơ quan điều tra, Nghị thừa nhận toàn bộ hành vi gây thương tích đối với ông Trần Thanh Cường.

Vụ án đang được Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục xử lý.