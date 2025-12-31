Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Đà Nẵng bổ nhiệm nhiều lãnh đạo các ban quản lý dự án

Mạnh Cường
Mạnh Cường
31/12/2025 11:30 GMT+7

UBND TP.Đà Nẵng đã sắp xếp 5 ban quản lý dự án còn lại 3 ban; đồng thời bổ nhiệm nhiều lãnh đạo các ban.

Sáng 31.12, UBND TP.Đà Nẵng tổ chức hội nghị công bố quyết định tổ chức bộ máy và công tác cán bộ.

Bà Trần Thị Kim Hoa, Giám đốc Sở Nội vụ TP.Đà Nẵng, cho biết UBND thành phố sắp xếp 5 ban quản lý (BQL) dự án thành 3 ban chuyên ngành, hoạt động từ ngày 1.1.2026.

Đà Nẵng cũng sắp xếp, bố trí cán bộ tại các BQL dự án khu vực về trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường, xã để tiếp tục triển khai các dự án được thông suốt, liền mạch.

Theo quyết định, sáp nhập BQL đầu tư xây dựng Quảng Nam vào BQL dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng.

Đà Nẵng bổ nhiệm hàng loạt lãnh đạo Ban quản lý dự án xây dựng- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Thường, Giám đốc BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Quảng Nam (bìa trái) giữ chức Giám đốc BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng

ẢNH: MAI QUANG

Ngoài ra, sáp nhập BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Quảng Nam vào BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng.

Đà Nẵng bổ nhiệm hàng loạt lãnh đạo Ban quản lý dự án xây dựng- Ảnh 2.

Ông Nguyễn Minh Huy, Giám đốc BQL dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng (bìa trái) giữ chức Phó giám đốc Sở GD-ĐT thành phố

ẢNH: MAI QUANG

Hội nghị cũng công bố quyết định của Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng về việc tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Huy, Giám đốc BQL dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng giữ chức Phó giám đốc Sở GD-ĐT thành phố.

Điều động ông Trần Cảnh Hà, Phó giám đốc BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Quảng Nam đến BQL dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên TP.Đà Nẵng, và bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc BQL dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Hồng Lam, Phó giám đốc BQL đầu tư xây dựng Quảng Nam giữ chức vụ Phó giám đốc BQL dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Tuấn Phong, Phó giám đốc BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Quảng Nam giữ chức Phó giám đốc BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng.

Bổ nhiệm ông Đỗ Thanh Lâm, Phó giám đốc BQL đầu tư xây dựng Quảng Nam giữ Phó giám đốc BQL dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng.

Đà Nẵng bổ nhiệm hàng loạt lãnh đạo Ban quản lý dự án xây dựng- Ảnh 3.

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng bổ nhiệm nhiều lãnh đạo BQL dự án

ẢNH: MAI QUANG

Bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Tân, Phó giám đốc phụ trách BQL đầu tư xây dựng Quảng Nam giữ chức Phó giám đốc BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Công Thành, Phó giám đốc BQL đầu tư xây dựng Quảng Nam giữ chức vụ Phó giám đốc BQL dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng.

Bổ nhiệm bà Phan Thị Hà, Phó giám đốc BQL đầu tư xây dựng Quảng Nam giữ chức vụ Phó giám đốc BQL dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng.

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng cũng bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thường, Giám đốc BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Quảng Nam giữ chức Giám đốc BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng.

Bổ nhiệm ông Trần Duy Phúc, Phó giám đốc BQL đầu tư xây dựng Quảng Nam giữ chức vụ Phó giám đốc BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng.

Các quyết định nêu trên có thời hạn 5 năm, kể từ ngày 1.1.2026.


