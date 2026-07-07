Đà Nẵng: Cảnh sát kinh tế xử lý 746 vụ, phạt hơn 13,6 tỉ đồng sau 6 tháng

Chiều 7.7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

Đại tá Nguyễn Xuân Vinh, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế, báo cáo tại hội nghị

ẢNH: Đ.X

Theo báo cáo tại hội nghị, trong 6 tháng đầu năm 2026, lực lượng Cảnh sát kinh tế đã triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật trên các lĩnh vực tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, tài nguyên, môi trường và an toàn thực phẩm.

Với phương châm "lấy phòng ngừa là chính, phát hiện, xử lý là quan trọng, thường xuyên", đơn vị đã chủ động nắm tình hình, phát hiện và xử lý nhiều vụ việc phức tạp, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Trong 6 tháng đầu năm, lực lượng Cảnh sát kinh tế toàn thành phố đã phát hiện, điều tra, xử lý 746 vụ với 904 đối tượng; khởi tố 89 vụ, 239 bị can; xử phạt vi phạm hành chính 580 vụ, 620 đối tượng, tổng số tiền hơn 13,6 tỉ đồng.

Đặc biệt, trong đợt cao điểm bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán và thực hiện các chỉ đạo của Bộ Công an, đơn vị tập trung đấu tranh nhiều vụ án nghiêm trọng, quán triệt tinh thần "làm một vụ cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực", "thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ".

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Bên cạnh công tác đấu tranh, Phòng Cảnh sát kinh tế tiếp tục tham mưu, hướng dẫn nghiệp vụ cho công an cấp xã; nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ cơ bản, xây dựng cơ sở dữ liệu theo yêu cầu "đúng, đủ, sạch, sống"; tăng cường phối hợp quản lý địa bàn, phát hiện sớm các hành vi vi phạm, không để hình thành các điểm nóng về kinh tế, môi trường, buôn lậu và an toàn thực phẩm.

Tại hội nghị, đơn vị cũng thẳng thắn nhìn nhận một số tồn tại như: chất lượng công tác nắm tình hình ở một số lĩnh vực, địa bàn chưa theo kịp thực tiễn; hiệu quả khai thác kết quả điều tra cơ bản và phát hiện nguồn tin tại công an cấp xã còn hạn chế; công tác tham mưu, kiến nghị phòng ngừa ở một số lĩnh vực chưa thật sự rõ nét.

Đại tá Nguyễn Văn Tăng, Phó giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng, phát biểu chỉ đạo hội nghị ẢNH: Đ.X

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đại tá Nguyễn Văn Tăng, Phó giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng ghi nhận, biểu dương những kết quả lực lượng Cảnh sát kinh tế đạt được. Đồng thời, yêu cầu đơn vị tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; rà soát toàn diện các chỉ tiêu, chuyên đề, vụ án, vụ việc còn tồn đọng, xác định rõ trách nhiệm, tiến độ và giải pháp khắc phục, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu công tác ngay từ đầu quý 4/2026.

Phó giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng cũng yêu cầu Phòng Cảnh sát kinh tế tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ công an cấp xã trong nắm tình hình, phát hiện, xử lý vi phạm ngay từ cơ sở; chủ động dự báo sát tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, góp phần bảo đảm môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, lành mạnh và giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.