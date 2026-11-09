Đà Nẵng chọn tuyến đường dài 12 km đặt tên cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chiều 9.11, bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan đã khảo sát thực tế các phương án đề xuất đặt tên đường mang tên cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Qua phối hợp rà soát, Sở Xây dựng và Sở VH-TT-DL thành phố Đà Nẵng đề xuất 2 phương án đặt tên đường Nguyễn Phú Trọng.

Cụ thể, phương án 1 là tuyến đường vành đai phía tây, đoạn nối tiếp từ đường dự kiến đặt tên Lê Khả Phiêu đến giáp đường Nguyễn Tất Thành. Phương án 2 là tuyến vành đai phía tây 2, đoạn từ đường nam hầm Hải Vân - Túy Loan đến đường số 8, Khu công nghiệp Hòa Khánh.

Trước đó, Sở VH-TT-DL thành phố Đà Nẵng chọn tuyến đường ĐT605 mang tên cố Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh ẢNH: HUY ĐẠT

Sau khi nghe báo cáo và khảo sát thực tế, đoàn công tác thống nhất lựa chọn phương án 1 để đề xuất đặt tên đường Nguyễn Phú Trọng. Đây là tuyến vành đai phía tây, có chiều dài khoảng 12 km, quy mô mặt cắt ngang 40 m.

Theo đánh giá, tuyến đường được lựa chọn có quy mô lớn, hạ tầng kỹ thuật hiện đại, đồng thời tạo thành trục kết nối liên hoàn mang tên các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước như cố Tổng Bí thư Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu và hướng về đường Nguyễn Tất Thành mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Việc đặt tên đường Nguyễn Phú Trọng tại tuyến đường này được kỳ vọng góp phần hình thành không gian văn hóa - lịch sử đồng bộ, thể hiện sự tiếp nối, tri ân và tôn vinh những đóng góp của các thế hệ lãnh đạo tiền bối đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam.

Đây cũng là việc làm thể hiện tình cảm, sự trân trọng và ghi nhớ những đóng góp to lớn của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với sự nghiệp xây dựng Đảng, xây dựng và phát triển đất nước.

Trước đó, thành phố Đà Nẵng cũng đề xuất đặt tên 2 tuyến đường mang tên cố Thủ tướng Phan Văn Khải và cố Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh.

Trên cơ sở rà soát hiện trạng hạ tầng và quy hoạch đô thị, Sở VH-TT-DL thành phố Đà Nẵng đề xuất đặt tên đường Phan Văn Khải cho đoạn quốc lộ 1 từ cầu Đỏ đến giáp đường Hùng Vương, thuộc phường Điện Bàn Bắc. Tuyến đường này dài 5.720 m, mặt cắt ngang rộng 33 m, trong đó vỉa hè mỗi bên rộng 5 m.

Đối với cố Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh, sở đề xuất đặt tên ông cho tuyến đường ĐT605, đoạn từ quốc lộ 1 đến giáp đường ĐH409, thuộc xã Hòa Tiến, quê hương ông. Tuyến đường dài 4.000 m, mặt cắt ngang rộng 26 m, vỉa hè mỗi bên rộng 5 m.