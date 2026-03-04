Đà Nẵng ưu tiên đặt tên đường hội tụ theo cụm và có ý nghĩa giáo dục

Ngày 4.3, Sở VH-TT-DL thành phố Đà Nẵng cho biết đang tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo quy chế đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng trên địa bàn thành phố, nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý, đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị trong giai đoạn mới.

Theo dự thảo, việc đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng phải gắn với quy hoạch mở rộng không gian đô thị; bảo đảm tính khoa học, lịch sử, văn hóa và ổn định lâu dài; đồng thời tạo thuận lợi cho công tác quản lý hành chính và đáp ứng nhu cầu của tổ chức, nhân dân.

Trong dự thảo quy chế đặt tên, đổi tên đường, thành phố Đà Nẵng sẽ đặt tên đường hội tụ theo cụm và có ý nghĩa giáo dục ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Đối với khu vực đô thị, việc đặt, đổi tên được thực hiện theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT của Bộ VH-TT-DL.

Tại khu vực nông thôn, việc đặt tên, số hiệu đường và công trình công cộng áp dụng theo luật Đường bộ, Nghị định số 165/2024/NĐ-CP của Chính phủ và Điều 77 luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Dự thảo quy định, tất cả các tuyến đường và công trình công cộng được xây dựng theo quy hoạch, sử dụng ổn định, xác định rõ điểm đầu – điểm cuối, có nhà dân sinh sống và hạ tầng cơ bản hoàn thành đều được xem xét đặt tên.

Đối với danh nhân được lựa chọn đặt tên đường, yêu cầu phải đã từ trần ít nhất 10 năm (trừ trường hợp đặc biệt) và thuộc danh mục quỹ tên do UBND TP.Đà Nẵng phê duyệt. Trường hợp đặc biệt sẽ do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Một trong những điểm mới đáng chú ý là nguyên tắc hạn chế trùng tên danh nhân, nhân vật lịch sử, địa danh giữa các địa phương trên địa bàn thành phố. Thành phố ưu tiên bố trí tên các nhân vật cùng thời kỳ hoặc cùng lĩnh vực gần nhau để tạo thành các cụm đường có tính liên kết, thuận tiện tra cứu và mang ý nghĩa giáo dục truyền thống.

Việc đổi tên đường, công trình công cộng bị hạn chế tối đa; chỉ xem xét khi tên gọi không còn phù hợp về vị trí địa lý, ý nghĩa lịch sử, văn hóa, thuần phong mỹ tục hoặc gây tác động xấu trong xã hội, đồng thời phải thực hiện đúng quy trình, thủ tục theo quy định.

Tại khu vực đô thị, dự thảo chia thành 3 nhóm tuyến đường theo quy mô, vị trí để xác định tiêu chí đặt tên. Trong đó, nhóm đại lộ áp dụng đối với các tuyến có vị trí đặc biệt quan trọng, bề rộng từ 30 m, chiều dài từ 5.000 m trở lên.

Đối với khu vực nông thôn, UBND cấp xã thực hiện đặt số hiệu đường theo thẩm quyền, bảo đảm ngắn gọn, dễ nhớ, không trùng lặp trong phạm vi cấp xã và không trùng với tên đường đã đặt tại khu vực đô thị.

Việc đặt số hiệu phải lấy ý kiến cộng đồng dân cư và các sở, ngành liên quan theo đúng quy định.