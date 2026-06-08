Đà Nẵng: Kịp ứng cứu 19 người trong vụ chìm ca nô du lịch

Chiều 8.6, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố Đà Nẵng cho biết một ca nô du lịch chở 19 người bị chìm khi đang hành trình trên tuyến Cù Lao Chàm - Cửa Đại đã được lực lượng chức năng ứng cứu kịp thời.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố Đà Nẵng, lúc 15 giờ 20 phút ngày 8.6, trực ban tác chiến nhận được tin báo từ Đồn biên phòng Cửa Đại về việc ca nô du lịch số hiệu QNa-1108 mang tên Sông Biển Xanh 01 gặp sự cố trên biển.

19 người trên ca nô du lịch được cứu hộ đưa vào bờ an toàn ẢNH: BIÊN PHÒNG ĐÀ NẴNG

Cụ thể, khi di chuyển đến khu vực cách Trạm kiểm soát Biên phòng Cửa Đại khoảng 4,3 hải lý về phía đông, phương tiện bất ngờ bị phá nước và chìm từ từ.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã khẩn trương điều động 2 ca nô cứu hộ gồm QNa-0909 và BP-43.0704 cùng 14 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với các lực lượng địa phương triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn.

Toàn bộ 19 người trên ca nô du lịch đã được cứu vớt an toàn ngay sau đó, trong đó có 3 thuyền viên và 16 hành khách.

Qua xác minh, ca nô QNa-1108 thuộc Công ty TNHH Sông Biển Xanh, do ông Nguyễn Duy Tâm làm thuyền trưởng.

Phương tiện xuất bến từ Cù Lao Chàm lúc 14 giờ chiều nay để vào đất liền. Thời điểm xảy ra sự cố, khu vực biển Cửa Đại có gió cấp 3 - 4.

Hiện Bộ đội biên phòng thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo Đồn biên phòng Cửa Đại tiếp tục phối hợp với các lực lượng liên quan triển khai các biện pháp xử lý vụ việc, đồng thời báo cáo tình hình đến UBND thành phố Đà Nẵng, Bộ Tham mưu Bộ đội biên phòng và Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng để theo dõi, chỉ đạo.

Nguyên nhân vụ chìm ca nô du lịch trên biển Cửa Đại đang được các cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.