Đà Nẵng đặt mục tiêu không có người lang thang, xin ăn biến tướng trong năm 2026

Ngày 2.11, Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng cho biết Phó chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi vừa ký ban hành kế hoạch về thực hiện chương trình "Không có người lang thang, xin ăn, xin ăn biến tướng" trên địa bàn thành phố năm 2026.

Theo kế hoạch, thành phố đặt mục tiêu 100% người lang thang, xin ăn, xin ăn biến tướng được phát hiện; tiếp nhận thông tin, tiếp cận, phân loại và xử lý theo quy định. Đồng thời, không để hình thành các điểm, tụ điểm phức tạp về xin ăn, xin ăn biến tướng, nhất là tại khu du lịch, bệnh viện, chợ, bến xe, điểm tín ngưỡng, tôn giáo.

Đà Nẵng quyết liệt xóa nạn xin ăn biến tướng ẢNH: N.T

Đà Nẵng cũng kiên quyết ngăn chặn hoạt động tổ chức, môi giới, chăn dắt, ép buộc xin ăn trên địa bàn. Đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, nhà hàng, quán ăn thuộc phạm vi quản lý, thành phố phấn đấu 100% được tuyên truyền, vận động và ký cam kết với chính quyền địa phương không để xảy ra tình trạng lang thang, xin ăn, xin ăn biến tướng tại cơ sở.

Để đạt mục tiêu đề ra, kế hoạch xác định các nhóm nhiệm vụ trọng tâm gồm rà soát tình hình, xác định địa bàn và nhóm có nguy cơ; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, phòng ngừa tại cộng đồng; tăng cường tuần tra, kiểm tra, tiếp nhận và xử lý kịp thời các trường hợp phát sinh. Cùng với đó là thực hiện trợ giúp, bàn giao và quản lý sau bàn giao nhằm hạn chế tình trạng tái diễn.

Thành phố Đà Nẵng cũng chú trọng nâng cao năng lực, điều kiện thực hiện, ứng dụng công nghệ trong quản lý, đồng thời tăng cường kiểm tra, đánh giá và chấn chỉnh quá trình triển khai.

UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát, cụ thể hóa nhiệm vụ, phân công trách nhiệm, xác định số liệu ban đầu, địa bàn nguy cơ và đối tượng cần hỗ trợ.

Đến tháng 12, các hoạt động tuyên truyền, ký cam kết, phòng ngừa, tuần tra, kiểm tra, tiếp nhận, xử lý, trợ giúp và quản lý sau bàn giao được triển khai đồng bộ, tập trung tại các khu vực, thời điểm trọng điểm và phục vụ các sự kiện của thành phố.

Trước ngày 10.12.2026, các cơ quan, đơn vị, địa phương phải đánh giá kết quả thực hiện và gửi báo cáo về UBND thành phố thông qua Sở Y tế, để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố Đà Nẵng và đề xuất nhiệm vụ trọng tâm năm 2027.