Đà Nẵng: Đột kích rừng Xai Chức, phát hiện đường hầm 'vàng tặc' dài 100 m

Sáng 10.1, lãnh đạo UBND xã Quế Phước cho biết, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại khu vực tiểu khu 438 và 439 (Xai Chức, thôn Mậu Long), lực lượng chức năng địa phương đã phát hiện một nhóm người đang tổ chức khai thác vàng trái phép ngay trong rừng.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định có 14 người tham gia, đến từ tỉnh Thái Nguyên, Quảng Trị và một số địa phương lân cận. Nhóm này hoạt động với phương thức tinh vi, mang theo đầy đủ máy móc, thiết bị phục vụ khai thác vàng.

Nhóm người tham gia đào vàng trái phép ẢNH: MINH THÔNG

Tang vật thu giữ gồm 1 máy nổ, 1 máy hơi, 1 máy phát điện, khoảng 500 m đường ống dẫn nước, 1.000 m dây điện, 3 xe rùa cùng nhiều dụng cụ thủ công khác.

Đáng chú ý, nhóm người này đã khoan đào một đường hầm dài khoảng 100 m, rộng hơn 1 m, cao khoảng 2,5 m, ăn sâu vào lòng rừng, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở nghiêm trọng và gây tổn hại lớn đến tài nguyên rừng.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã tiến hành tiêu hủy toàn bộ phương tiện, công cụ phục vụ khai thác vàng trái phép, đồng thời đưa 14 người liên quan về trụ sở UBND xã để làm việc, tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.

Theo lãnh đạo UBND xã Quế Phước, thời gian qua địa phương đã tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các khu vực Xai Chức, Khe Ngang và vùng giáp ranh - nơi tiềm ẩn nguy cơ tái diễn khai thác khoáng sản trái phép.

Lãnh đạo xã Quế Phước nhấn mạnh, quan điểm của địa phương là kiên quyết không để hình thành điểm nóng khai thác vàng trái phép, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.