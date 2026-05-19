Đà Nẵng dự kiến khởi công quốc lộ 14D hơn 4.500 tỉ đồng vào tháng 6

Ngày 19.5, Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng cho biết Chủ tịch UBND thành phố, ông Nguyễn Mạnh Hùng vừa ký công văn gửi Ban Thường vụ Đảng ủy UBND thành phố về kế hoạch khởi công, khánh thành các công trình tiêu biểu nhằm chào mừng những ngày lễ lớn trong giai đoạn 2026 - 2027.

Theo danh mục kèm theo, nhiều dự án đầu tư công quy mô lớn dự kiến được khởi công trong năm 2026 như: cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14D, tuyến cống thoát nước trên đường Trần Nam Trung, cụm nút giao Lê Thanh Nghị - Cách Mạng Tháng Tám - Thăng Long, không gian đổi mới sáng tạo Đà Nẵng, nâng cấp Bệnh viện Mắt Đà Nẵng, hạ tầng tính toán hiệu năng cao phục vụ nghiên cứu chip bán dẫn và trí tuệ nhân tạo.

Quốc lộ 14D lên Cửa khẩu quốc tế Nam Giang xuống cấp nghiêm trọng ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Trong đó, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14D có tổng mức đầu tư 4.518 tỉ đồng, dự kiến khởi công vào tháng 6.

Ở nhóm công trình hoàn thành, thành phố đặt mục tiêu đưa vào sử dụng nhiều dự án trọng điểm như: Trung tâm y tế Liên Chiểu giai đoạn 2; dự án cải tạo, bổ sung trang thiết bị Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng; nâng cấp Công viên 29 Tháng 3; tuyến đường trục 1 tây bắc; dự án nạo vét sông Cổ Cò.

Đáng chú ý, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14B với tổng vốn hơn 788 tỉ đồng được thành phố xác định là công trình tiêu biểu hoàn thành trong năm 2026, dù hiện nay vẫn còn nhiều khó khăn liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng và nguồn vật liệu đắp nền.

Đối với nguồn vốn ngoài ngân sách, thành phố dự kiến khởi công hàng loạt dự án lớn: nhà ga hành khách quốc tế mở rộng tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, khu thương mại dịch vụ cao cấp Sun Symphony, tổ hợp Harmonia Bay, khu công nghiệp Hòa Ninh, Trung tâm dữ liệu Data Center.

Ngoài ra, nhiều dự án du lịch, khách sạn, trung tâm thương mại và công nghệ cao cũng được lên kế hoạch hoàn thành trong năm 2026 như trung tâm cao ốc phức hợp Nguyễn Kim, khách sạn Casamia Hội An, phòng thí nghiệm phục vụ sản xuất công nghệ đóng gói tiên tiến cho vi mạch bán dẫn và dự án thủy điện Tr'hy.