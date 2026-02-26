Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Mở rộng cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, sức chứa tăng lên 20 triệu khách/năm

Mạnh Cường
Mạnh Cường
26/02/2026 05:30 GMT+7

Với quy hoạch mới vừa được phê duyệt, sân bay Đà Nẵng sẽ được nâng cấp toàn diện từ sân đỗ, đường lăn đến các nhà ga, sẵn sàng đón những dòng siêu máy bay thân rộng và đáp ứng nhu cầu tăng trưởng vượt bậc trong tương lai.

Bộ Xây dựng vừa phê duyệt quy hoạch cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, với mục tiêu phát triển sân bay đạt cấp 4E, công suất khoảng 20 triệu hành khách/năm.

Theo quy hoạch, sân bay tọa lạc tại các phường Hòa Cường và An Khê (TP.Đà Nẵng), tiếp tục được định hướng là cảng hàng không dùng chung dân dụng và quân sự.

Mở rộng cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, sức chứa vọt lên 20 triệu khách/năm- Ảnh 1.

Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng

ẢNH: HOÀNG SƠN

Giai đoạn 2021 - 2030, cảng được quy hoạch đạt cấp 4E theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), đủ điều kiện khai thác các loại tàu bay thân rộng như B747, B787, A350 và các dòng tương đương.

Công suất thiết kế đạt khoảng 20 triệu hành khách/năm và 100.000 tấn hàng hóa/năm. Tầm nhìn đến năm 2050, sản lượng hàng hóa dự kiến tăng lên khoảng 330.000 tấn/năm.

Về hệ thống khu bay, trong giai đoạn đến năm 2030 và tầm nhìn 2050, sân bay giữ nguyên hai đường cất hạ cánh hiện hữu. Đồng thời, quy hoạch bổ sung một đường lăn thoát nhanh và hai đường lăn nối nhằm nâng cao năng lực khai thác, giảm thời gian chiếm dụng đường băng.

Đáng chú ý, sân đỗ tàu bay sẽ được mở rộng về phía nam, tối ưu phương án khai thác để nâng tổng số vị trí đỗ lên khoảng 52 vị trí. Đài kiểm soát không lưu dự kiến bố trí tại khu vực phía bắc sân bay, với diện tích khoảng 4.000 m².

Theo quy hoạch, nhà khách VIP hiện hữu tiếp tục được khai thác. Nhà ga hành khách T1 sẽ được mở rộng về phía nam, nâng công suất phục vụ lên khoảng 14 triệu hành khách/năm.

Ngoài ra, nhà ga hành khách quốc tế T2 được cải tạo, nâng công suất lên khoảng 6 triệu hành khách/năm.

Nhà ga hàng hóa được quy hoạch tại khu vực phía bắc, tiếp giáp hồ điều hòa, với diện tích khoảng 2,46 ha. Giai đoạn 2021 - 2030, nhà ga đáp ứng công suất khoảng 100.000 tấn/năm; đến năm 2050 nâng lên khoảng 330.000 tấn/năm.

Tổng nhu cầu sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 khoảng hơn 806 ha. Trong đó, đất do hàng không dân dụng quản lý hơn 71 ha; đất do quân sự quản lý gần 517 ha và đất dùng chung hơn 218 ha.

Bộ Xây dựng giao Cục Hàng không Việt Nam chủ trì công bố, quản lý và tổ chức thực hiện quy hoạch. Đồng thời, phối hợp với UBND TP.Đà Nẵng và các cơ quan liên quan triển khai theo đúng quy định.

UBND TP.Đà Nẵng có trách nhiệm cập nhật các nội dung vào quy hoạch địa phương; quản lý chặt chẽ tĩnh không, cao độ xây dựng; bảo vệ quỹ đất theo quy hoạch; đồng thời hoàn thiện hệ thống hạ tầng kết nối như đường bộ, đường sắt đô thị, bảo đảm tính đồng bộ và hiệu quả khai thác lâu dài.

Được biết, năm 2025, cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng đã phục vụ an toàn 15,1 triệu lượt hành khách, với gần 89.800 chuyến bay, cùng sản lượng hàng hóa 41.561 tấn, tăng 21% so với năm 2024.

Tin liên quan

Vụ flycam xâm nhập sân bay Đà Nẵng: Đề nghị Bộ Quốc phòng, Bộ Công an xử lý

Vụ flycam xâm nhập sân bay Đà Nẵng: Đề nghị Bộ Quốc phòng, Bộ Công an xử lý

Theo Bộ Xây dựng, nhiều vụ flycam, drone xâm nhập khu vực tàu bay cất cánh, hạ cánh tại sân bay Đà Nẵng cho thấy công tác kiểm soát, ngăn chặn UAV trái phép tại khu vực bay chưa hiệu quả, tiềm ẩn rủi ro nghiêm trọng.

Tái diễn tình trạng chiếu laser vào máy bay khu vực tiếp cận sân bay Đà Nẵng

Làm thủ tục bay tại sân bay Đà Nẵng không cần giấy tờ

Khám phá thêm chủ đề

Đà Nẵng Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng sân bay hành khách
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận