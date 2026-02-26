Mở rộng cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, sức chứa tăng lên 20 triệu khách/năm

Bộ Xây dựng vừa phê duyệt quy hoạch cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, với mục tiêu phát triển sân bay đạt cấp 4E, công suất khoảng 20 triệu hành khách/năm.

Theo quy hoạch, sân bay tọa lạc tại các phường Hòa Cường và An Khê (TP.Đà Nẵng), tiếp tục được định hướng là cảng hàng không dùng chung dân dụng và quân sự.

Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng ẢNH: HOÀNG SƠN

Giai đoạn 2021 - 2030, cảng được quy hoạch đạt cấp 4E theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), đủ điều kiện khai thác các loại tàu bay thân rộng như B747, B787, A350 và các dòng tương đương.

Công suất thiết kế đạt khoảng 20 triệu hành khách/năm và 100.000 tấn hàng hóa/năm. Tầm nhìn đến năm 2050, sản lượng hàng hóa dự kiến tăng lên khoảng 330.000 tấn/năm.

Về hệ thống khu bay, trong giai đoạn đến năm 2030 và tầm nhìn 2050, sân bay giữ nguyên hai đường cất hạ cánh hiện hữu. Đồng thời, quy hoạch bổ sung một đường lăn thoát nhanh và hai đường lăn nối nhằm nâng cao năng lực khai thác, giảm thời gian chiếm dụng đường băng.

Đáng chú ý, sân đỗ tàu bay sẽ được mở rộng về phía nam, tối ưu phương án khai thác để nâng tổng số vị trí đỗ lên khoảng 52 vị trí. Đài kiểm soát không lưu dự kiến bố trí tại khu vực phía bắc sân bay, với diện tích khoảng 4.000 m².

Theo quy hoạch, nhà khách VIP hiện hữu tiếp tục được khai thác. Nhà ga hành khách T1 sẽ được mở rộng về phía nam, nâng công suất phục vụ lên khoảng 14 triệu hành khách/năm.

Ngoài ra, nhà ga hành khách quốc tế T2 được cải tạo, nâng công suất lên khoảng 6 triệu hành khách/năm.

Nhà ga hàng hóa được quy hoạch tại khu vực phía bắc, tiếp giáp hồ điều hòa, với diện tích khoảng 2,46 ha. Giai đoạn 2021 - 2030, nhà ga đáp ứng công suất khoảng 100.000 tấn/năm; đến năm 2050 nâng lên khoảng 330.000 tấn/năm.

Tổng nhu cầu sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 khoảng hơn 806 ha. Trong đó, đất do hàng không dân dụng quản lý hơn 71 ha; đất do quân sự quản lý gần 517 ha và đất dùng chung hơn 218 ha.

Bộ Xây dựng giao Cục Hàng không Việt Nam chủ trì công bố, quản lý và tổ chức thực hiện quy hoạch. Đồng thời, phối hợp với UBND TP.Đà Nẵng và các cơ quan liên quan triển khai theo đúng quy định.

UBND TP.Đà Nẵng có trách nhiệm cập nhật các nội dung vào quy hoạch địa phương; quản lý chặt chẽ tĩnh không, cao độ xây dựng; bảo vệ quỹ đất theo quy hoạch; đồng thời hoàn thiện hệ thống hạ tầng kết nối như đường bộ, đường sắt đô thị, bảo đảm tính đồng bộ và hiệu quả khai thác lâu dài.

Được biết, năm 2025, cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng đã phục vụ an toàn 15,1 triệu lượt hành khách, với gần 89.800 chuyến bay, cùng sản lượng hàng hóa 41.561 tấn, tăng 21% so với năm 2024.