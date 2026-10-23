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    Đà Nẵng hé lộ 4 định hướng sắp xếp xã, phường

    Mạnh Cường
    Mạnh Cường
    Tại buổi họp báo sáng 23.10 của UBND thành phố Đà Nẵng, đại diện Sở Nội vụ hé lộ 4 định hướng sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, trong đó có nghiên cứu hình thành các đơn vị hành chính gắn với khu kinh tế đặc biệt, tạo động lực tăng trưởng mới.

    Sáng 23.10, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý 3 năm 2026.

    Trả lời câu hỏi của báo chí về chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn, ông Trương Hồng Giang, Phó giám đốc Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng, cho biết thành phố đang xây dựng đề án sắp xếp một số đơn vị hành chính cấp xã, trong đó nghiên cứu các mô hình hành chính gắn với động lực phát triển kinh tế - xã hội.

    Theo ông Giang, thực hiện kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Đảng bộ thành phố đã xây dựng chương trình hành động, trong đó chỉ đạo nghiên cứu, xây dựng đề án sắp xếp một số đơn vị hành chính cấp xã nhằm bảo đảm tính hợp lý, phù hợp yêu cầu quản lý và định hướng phát triển trong giai đoạn mới.

    Đà Nẵng hé lộ 4 định hướng sắp xếp xã, phường- Ảnh 1.

    Thành phố Đà Nẵng đang nghiên cứu sắp xếp tập trung vào 4 nhóm chính

    ẢNH: BẢO LÂM

    Việc nghiên cứu sắp xếp tập trung vào 4 nhóm chính. 

    Thứ nhất, các phường, xã chưa đáp ứng tiêu chuẩn về quy mô dân số và diện tích tự nhiên theo quy định. 

    Thứ hai, hình thành các đơn vị hành chính cấp xã có tính chất hạt nhân, giữ vai trò động lực và tạo sức lan tỏa trong phát triển kinh tế - xã hội.

    Thứ ba, nghiên cứu hình thành các đơn vị hành chính cấp xã gắn với khu kinh tế đặc biệt, các khu vực có tiềm năng, lợi thế và khả năng tạo ra không gian phát triển mới, thúc đẩy tăng trưởng. 

    Thứ tư, nghiên cứu các mô hình tổ chức hành chính phù hợp với định hướng phát triển đô thị và đặc điểm riêng của thành phố.

    Trên cơ sở định hướng của Trung ương và yêu cầu thực tiễn, UBND thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo nghiên cứu, xây dựng dự thảo đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trong năm 2026 để báo cáo Thành ủy xem xét.

    Phó giám đốc Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng cho hay, tại Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, các nội dung liên quan đến phương án sắp xếp đã được đưa ra thảo luận. Ngay sau đó, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố ban hành Nghị quyết số 20 về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

    "Việc sắp xếp một số đơn vị hành chính cấp xã là chủ trương lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhằm bảo đảm các tiêu chuẩn về quy mô dân số, diện tích tự nhiên theo quy định; đồng thời tạo không gian phát triển mới, khai thác hiệu quả các nguồn lực và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội", ông Giang nói.

    Đà Nẵng hé lộ 4 định hướng sắp xếp xã, phường- Ảnh 2.

    Ông Trương Hồng Giang, Phó giám đốc Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng, trả lời tại buổi họp báo

    ẢNH: MẠNH CƯỜNG

    Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố cơ bản thống nhất giao cơ quan có thẩm quyền tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các đại biểu để hoàn thiện đề án, trình cấp có thẩm quyền xem xét theo quy trình.

    Hiện Sở Nội vụ đã dự thảo kế hoạch triển khai xây dựng đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, đồng thời lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị liên quan. Sau khi hoàn thiện các nội dung theo chỉ đạo của thành phố, Sở Nội vụ sẽ tiếp tục tham mưu xây dựng đề án và thực hiện các bước tiếp theo theo đúng trình tự, thủ tục quy định.

    Liên quan đến lộ trình thực hiện, ông Nguyễn Đức Bình, Chánh văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng, cho biết đề án phải trải qua nhiều bước, từ khâu chuyên môn, xem xét ở cấp có thẩm quyền của thành phố, tiếp thu và hoàn thiện, trình Trung ương đến lấy ý kiến nhân dân.

    "Do hiện tại đề án mới ở bước dự thảo và đang trong quy trình lấy ý kiến nên chưa thể cung cấp chính xác các phương án nhân sự hay tên gọi cụ thể các xã, phường được sắp xếp", ông Bình nói.

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