Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đà Nẵng: Kho chứa tranh gần cầu Rồng cháy lớn

Huy Đạt
Huy Đạt
22/12/2025 10:17 GMT+7

Kho chứa tranh vẽ và giấy 3 tầng nằm sâu trong hẻm đường Hà Thị Thân (gần khu vực cầu Rồng, TP.Đà Nẵng) bất ngờ bốc cháy dữ dội, kèm nhiều tiếng nổ.

Sáng nay 22.12, một vụ cháy lớn xảy ra tại một kho chứa tranh vẽ tại địa chỉ H2/9 và H2/11 đường Hà Thị Thân gần khu vực cầu Rồng (P.An Hải, TP.Đà Nẵng) khiến nhiều người dân trong khu vực hoảng sợ.

Đám cháy bùng phát tại tầng 3 của nhà H2/9, sau đó cháy lan sang tầng 4 của nhà H2/11. Cả 2 nhà này đều cùng 1 chủ kinh doanh tranh vẽ.

Đà Nẵng: Kho chứa tranh gần cầu Rồng cháy lớn - Ảnh 1.

Hiện trường vụ cháy lớn gần khu vực cầu Rồng, Đà Nẵng

ẢNH: HUY ĐẠT

Theo người dân địa phương, khoảng 8 giờ ngày 22.12, ngọn lửa bất ngờ bùng phát từ tầng 3 của ngôi nhà kèm theo nhiều tiếng nổ lớn. Chỉ trong ít phút, đám cháy lan nhanh, bốc cao, khói đen bao trùm cả khu vực.

- Ảnh 2.

Lực lượng PCCC và cứu nạn cứu hộ chia ra nhiều mũi tiếp cận đám cháy, triển khai dập lửa

ẢNH: HUY ĐẠT

Bà Nguyễn Thị Kiều (69 tuổi, trú P.An Hải) cho biết thời điểm xảy ra vụ cháy, trong nhà có người nhưng đã kịp thời chạy ra ngoài. Ngôi nhà này được sử dụng làm kho chứa tranh vẽ, khung tranh, giấy... nên lửa bùng phát rất mạnh.

"Người dân sống lân cận ngôi nhà thấy khói bốc ra dữ dội đã hô hoán nhau tháo chạy ra khỏi nhà, đề phòng cháy lan", bà Kiều nói.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.Đà Nẵng đã điều động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai dập lửa, ngăn không cho đám cháy lan sang các nhà liền kề.

- Ảnh 3.
- Ảnh 4.
- Ảnh 5.

Các lực lượng chức năng nỗ lực triển khai dập lửa

Lực lượng chức năng cho biết căn nhà là địa điểm kinh doanh khung tranh. Lúc xảy ra cháy lớn có khoảng 10 lao động đang làm việc, hiện chưa ghi nhận thiệt hại liên quan đến con người.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên tại hiện trường, đến 10 giờ cùng ngày (22.12), lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục nỗ lực khống chế, đám cháy vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn.

- Ảnh 6.

Lực lượng PCCC và cứu nạn cứu hộ vẫn đang nỗ lực dập lửa

ẢNH: HUY ĐẠT

PV Thanh Niên tiếp tục theo dõi vụ việc. Nguyên nhân vụ cháy và mức độ thiệt hại vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, thống kê.

Tin liên quan

Đà Nẵng: 53 ngư dân buộc phải nhảy xuống biển vì tàu cá bất ngờ bốc cháy

Đà Nẵng: 53 ngư dân buộc phải nhảy xuống biển vì tàu cá bất ngờ bốc cháy

Một tàu cá của ngư dân TP.Đà Nẵng đang hoạt động trên biển thì bất ngờ bốc cháy. 53 ngư dân trên tàu buộc phải nhảy xuống biển, rất may được các tàu cá khác cứu hộ kịp thời.

Khám phá thêm chủ đề

Đà Nẵng PCCC cháy lớn Cầu Rồng Đà Nẵng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận