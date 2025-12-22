Đà Nẵng: Kho chứa tranh gần cầu Rồng cháy lớn

Sáng nay 22.12, một vụ cháy lớn xảy ra tại một kho chứa tranh vẽ tại địa chỉ H2/9 và H2/11 đường Hà Thị Thân gần khu vực cầu Rồng (P.An Hải, TP.Đà Nẵng) khiến nhiều người dân trong khu vực hoảng sợ.

Đám cháy bùng phát tại tầng 3 của nhà H2/9, sau đó cháy lan sang tầng 4 của nhà H2/11. Cả 2 nhà này đều cùng 1 chủ kinh doanh tranh vẽ.

Hiện trường vụ cháy lớn gần khu vực cầu Rồng, Đà Nẵng ẢNH: HUY ĐẠT

Theo người dân địa phương, khoảng 8 giờ ngày 22.12, ngọn lửa bất ngờ bùng phát từ tầng 3 của ngôi nhà kèm theo nhiều tiếng nổ lớn. Chỉ trong ít phút, đám cháy lan nhanh, bốc cao, khói đen bao trùm cả khu vực.

Lực lượng PCCC và cứu nạn cứu hộ chia ra nhiều mũi tiếp cận đám cháy, triển khai dập lửa ẢNH: HUY ĐẠT

Bà Nguyễn Thị Kiều (69 tuổi, trú P.An Hải) cho biết thời điểm xảy ra vụ cháy, trong nhà có người nhưng đã kịp thời chạy ra ngoài. Ngôi nhà này được sử dụng làm kho chứa tranh vẽ, khung tranh, giấy... nên lửa bùng phát rất mạnh.

"Người dân sống lân cận ngôi nhà thấy khói bốc ra dữ dội đã hô hoán nhau tháo chạy ra khỏi nhà, đề phòng cháy lan", bà Kiều nói.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.Đà Nẵng đã điều động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai dập lửa, ngăn không cho đám cháy lan sang các nhà liền kề.

Các lực lượng chức năng nỗ lực triển khai dập lửa

Lực lượng chức năng cho biết căn nhà là địa điểm kinh doanh khung tranh. Lúc xảy ra cháy lớn có khoảng 10 lao động đang làm việc, hiện chưa ghi nhận thiệt hại liên quan đến con người.



Theo ghi nhận của PV Thanh Niên tại hiện trường, đến 10 giờ cùng ngày (22.12), lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục nỗ lực khống chế, đám cháy vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn.

Lực lượng PCCC và cứu nạn cứu hộ vẫn đang nỗ lực dập lửa ẢNH: HUY ĐẠT

PV Thanh Niên tiếp tục theo dõi vụ việc. Nguyên nhân vụ cháy và mức độ thiệt hại vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, thống kê.

