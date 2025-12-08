Đà Nẵng: Cháy nhà trong đêm, cụ ông 93 tuổi tử vong thương tâm

Sáng 8.12, một lãnh đạo UBND xã Trà Linh (TP.Đà Nẵng) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ cháy nhà nghiêm trọng, khiến một cụ ông 93 tuổi không kịp thoát thân, tử vong thương tâm; đồng thời gây thiệt hại lớn về tài sản.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 7.12, căn nhà của ông Hồ Văn Tấn (ở thôn 3, xã Trà Linh), bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Hiện trường vụ cháy nhà khiến cụ ông tử vong ẢNH: C.X

Ngọn lửa được cho là bùng phát rất nhanh, lan rộng trong thời gian ngắn khiến người dân xung quanh không kịp ứng phó.

Thời điểm xảy ra cháy, trong nhà có cụ ông Hồ Văn Dép (93 tuổi). Do tuổi cao, sức yếu, cụ không thể tự thoát ra ngoài và đã bị mắc kẹt bên trong khi lửa bao trùm toàn bộ căn nhà. Khi người dân cùng lực lượng tại chỗ tiếp cận được hiện trường, cụ ông đã tử vong.

Vụ hỏa hoạn cũng thiêu rụi nhiều tài sản của gia đình, khiến căn nhà gần như bị thiêu rụi hoàn toàn. Đêm tối, địa hình miền núi và đường sá khó khăn khiến công tác cứu hộ, dập lửa gặp nhiều trở ngại.

Chính quyền địa phương và người dân đã nỗ lực tiếp cận, hỗ trợ gia đình ngay sau khi nhận tin báo.

Ngay trong đêm, lực lượng chức năng xã Trà Linh đã có mặt phong tỏa hiện trường, ghi nhận thiệt hại ban đầu và hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho nạn nhân.

Nguyên nhân vụ cháy nhà đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.