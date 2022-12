Đà Nẵng: Làm giả sổ đỏ để bán đất ảo, lừa đảo 200 triệu đồng

Liên quan vụ việc, Công an Q.Ngũ Hành Sơn cho biết đang tạm giữ Hoàng Anh Thiện (25 tuổi, ngụ tổ 37, P.Hòa An, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) để củng cố hồ sơ, khởi tố hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, trước đó, Công an Q.Ngũ Hành Sơn nhận được tin báo từ anh V.N.S. (25 tuổi, ngụ H.Đại Lộc, Quảng Nam) về việc bị Hoàng Anh Thiện lừa đảo 200 triệu đồng.

Vào tháng 8.2022, Thiện giới thiệu cho anh S. lô đất giá 700 triệu đồng, đồng thời đưa ra giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) nên anh S. tin tưởng, đặt cọc 200 triệu đồng.

Tuy nhiên sau đó anh S. phát hiện sổ đỏ giả nên trình báo. Ngày 29.12, anh S. nói Thiện đến nhà anh S. thuê trọ trên đường Dương Thị Xuân Quý (P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn) để nhận thêm tiền đặt cọc.

Tại đây, anh S. đưa cho Thiện 16 triệu đồng, Thiện viết giấy xác nhận đã nhận tổng cộng 216 triệu đồng thì bị Công an Q.Ngũ Hành Sơn ập vào bắt quả tang.





Tại cơ quan công an, Thiện quanh co chối tội, cho rằng việc nhận tiền đặt cọc là giao dịch mua bán bất động sản bình thường. Tuy nhiên Công an Q.Ngũ Hành Sơn đã chứng minh sổ đỏ Thiện đưa cho anh S. là sổ đỏ giả, Thiện mới thừa nhận.

Thiện khai nhận để thực hiện hành vi lừa đảo, tháng 8.2022 đã đặt làm giả sổ đỏ qua mạng xã hội với giá 12 triệu đồng.

Ngày 31.12, lãnh đạo Công an Q.Ngũ Hành Sơn thưởng nóng Đội điều tra tổng hợp Công an quận này, về thành tích khám phá nhanh vụ làm giả sổ đỏ để lừa đảo.