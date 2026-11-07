Đà Nẵng mở luồng hàng hải 7.585 tỉ đồng

Ngày 7.11, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng luồng Cửa Lở theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT), với tổng mức đầu tư 7.585 tỉ đồng.

Dự án dự kiến triển khai từ quý 4/2026 đến quý 4/2028, hướng đến khả năng tiếp nhận tàu trọng tải đến 50.000 DWT.

Theo quyết định, nhà đầu tư lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án là Công ty CP Đầu tư địa ốc Đại Quang Minh, doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Công ty CP Tập đoàn Trường Hải (THACO).

Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai là cơ quan, đơn vị tiếp nhận hồ sơ của nhà đầu tư. Đây là công trình giao thông hàng hải cấp 1, có thời hạn sử dụng theo thiết kế 50 năm.

Cảng Chu Lai nối với luồng Cửa Lở ở phía nam thành phố Đà Nẵng ẢNH: THACO

Dự án nhằm xây dựng luồng tàu qua Cửa Lở cùng hệ thống công trình bảo vệ luồng và báo hiệu hàng hải đồng bộ, đáp ứng khả năng tiếp nhận tàu trọng tải đến 50.000 DWT. Qua đó, góp phần đưa cảng biển Đà Nẵng (khu vực phía nam) trở thành đầu mối giao thông vận tải, giao thương quốc tế quan trọng của miền Trung và Tây nguyên; đồng thời mở rộng kết nối ra Biển Đông cho Tây nguyên, Nam Lào, Đông Bắc Campuchia và Thái Lan.

Theo UBND thành phố Đà Nẵng, công trình phục vụ trực tiếp Khu kinh tế mở Chu Lai và vùng phụ cận, góp phần thúc đẩy phát triển, chuyển dịch cơ cấu kinh tế thành phố. Dự án cũng hướng đến khai thác đồng bộ hệ thống cảng biển, đưa khu vực cảng biển phía nam Đà Nẵng phát triển thành cảng biển loại 1; giảm chi phí logistics, thu hút thêm nhà đầu tư đến khu vực phía nam thành phố và miền Trung.

Về quy mô, dự án đầu tư xây dựng tuyến luồng hàng hải qua Cửa Lở vào khu bến cảng Tam Hiệp, Tam Hòa, có khả năng tiếp nhận tàu đến 50.000 DWT. Tuyến luồng dài khoảng 6,58 km, rộng 140 m, cao độ đáy luồng -13,2 m (hệ cao độ hải đồ), đồng thời thiết lập hệ thống báo hiệu hàng hải và vùng đón trả hoa tiêu cho tàu trọng tải 50.000 DWT.

Đáng chú ý, dự án còn xây dựng hệ thống đê chắn sóng, chắn cát bảo vệ luồng tàu phía biển, gồm tuyến phía tây dài hơn 1,2 km và tuyến phía đông dài hơn 1,2 km. Hai bên bờ Cửa Lở cũng được đầu tư kè bảo vệ, với tuyến phía tây dài 852 m và tuyến phía đông dài hơn 1,1 km.

Về năng lực khai thác, luồng hàng hải Cửa Lở dự kiến đáp ứng khối lượng hàng hóa vận chuyển khoảng 7,5 - 9 triệu tấn/năm vào năm 2030; 14 triệu tấn/năm vào năm 2040 và 22 triệu tấn/năm vào năm 2050.

Một nội dung đáng chú ý là dự án được thực hiện theo hợp đồng BT, thanh toán cho nhà đầu tư bằng quỹ đất.

Cụ thể, quỹ đất thanh toán gồm Khu công nghiệp cảng và hậu cần cảng Tam Hòa (khu phi thuế quan gắn với khu bến cảng Tam Hòa), diện tích hơn 744 ha; Khu dân cư đô thị, dịch vụ, du lịch Tam Hòa - Tam Tiến (khu vực 1), diện tích hơn 590 ha.

Thời gian xây dựng công trình dự kiến từ quý 4/2026 đến quý 4/2028. Thời hạn hợp đồng dự án kéo dài từ quý 4/2026 đến thời điểm địa phương hoàn thành việc thanh toán vốn cho nhà đầu tư.

UBND thành phố Đà Nẵng dự kiến tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước để lựa chọn nhà đầu tư, thời gian thực hiện vào quý 4/2026.