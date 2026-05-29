Đà Nẵng đồng ý để THACO đầu tư luồng Cửa Lở gần 7.000 tỉ đồng

Ngày 29.5, HĐND thành phố Đà Nẵng khóa XI nhiệm kỳ 2026 - 2031 khai mạc kỳ họp thứ 2 (kỳ họp chuyên đề) xem xét thông qua nhiều chủ trương, chính sách quan trọng và công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

Tại kỳ họp, 100% đại biểu có mặt (70/70 đại biểu) biểu quyết thông qua tờ trình về chủ trương đầu tư dự án xây dựng luồng Cửa Lở theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao).

Cảng Chu Lai nối với luồng Cửa Lở ở phía nam thành phố Đà Nẵng ẢNH: THACO

Dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ gần 7.000 tỉ đồng, được triển khai tại các xã Núi Thành, Tam Hải, Tam Anh thuộc thành phố Đà Nẵng. Quy mô luồng tàu được thiết kế để tiếp nhận tàu có trọng tải lên đến 50.000 DWT.

Theo phương án được phê duyệt, dự án sử dụng khoảng 354 ha đất và mặt nước để đầu tư các hạng mục gồm luồng tàu, đê chắn cát và hệ thống báo hiệu hàng hải. Vùng đón trả hoa tiêu có bán kính 1 hải lý.

Công ty CP địa ốc Đại Quang Minh, doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Công ty CP Tập đoàn Trường Hải (THACO), là đơn vị lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án.

Dự án được đề xuất thực hiện theo hình thức hợp đồng BT, thanh toán cho nhà đầu tư bằng quỹ đất.

Trong đó, khu phi thuế quan gắn với khu bến cảng Tam Hòa có diện tích khoảng 744 ha, với giá trị quỹ đất dự kiến thanh toán khoảng 3.004 tỉ đồng. Khu dân cư đô thị, dịch vụ, du lịch Tam Hòa - Tam Tiến (khu vực 1) có diện tích khoảng 590 ha, giá trị quỹ đất dự kiến thanh toán khoảng 7.418 tỉ đồng.

Tổng giá trị quỹ đất thanh toán hơn 10.422 tỉ đồng. Sau khi trừ chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khoảng 3.736 tỉ đồng, giá trị quỹ đất thanh toán còn khoảng 6.685 tỉ đồng, chênh lệch khoảng 3,8% so với sơ bộ tổng mức đầu tư công trình BT.

Mức chênh lệch này phù hợp với quy định tại khoản 3 điều 6 Nghị định 257/2025 của Chính phủ. Phần chênh lệch giá trị giữa quỹ đất thanh toán và chi phí nhà đầu tư bỏ ra sẽ được xử lý theo cơ chế bù trừ quy định tại điều 19 của nghị định này.

Kỳ vọng mở cửa ngõ logistics miền Trung

UBND thành phố Đà Nẵng cho biết mục tiêu cốt lõi của dự án là nạo vét và xây dựng tuyến luồng hàng hải Cửa Lở, tạo điều kiện để tàu trọng tải lớn có thể tiếp cận cảng Tam Hiệp và bến cảng Tam Hòa thuận lợi hơn.

Dự án được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao đáng kể năng lực vận tải biển khu vực phía nam thành phố, đồng thời giảm chi phí logistics - vốn được xem là một trong những "nút thắt" lớn đối với doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu tại miền Trung.

Khi hoàn thành, luồng Cửa Lở sẽ tạo lợi thế cạnh tranh cho hàng hóa xuất khẩu của Đà Nẵng cũng như khu vực miền Trung - Tây nguyên thông qua việc tối ưu hóa chi phí vận tải và thời gian lưu thông hàng hóa.

Dự án gồm nhiều hạng mục quan trọng như: nạo vét luồng Cửa Lở dài khoảng 6 km, rộng 140 m, bảo đảm độ sâu cho tàu trọng tải lớn ra vào an toàn; xây dựng cầu kết nối khu bến Tam Hiệp - Tam Hòa nhằm tăng cường liên kết giao thông nội bộ cảng; đầu tư tuyến đường nối Khu công nghiệp Việt - Hàn với đường Võ Chí Công để hoàn thiện mạng lưới vận tải kết nối khu sản xuất với cảng biển.

Đáng chú ý, dự án luồng Cửa Lở được định hướng phát triển đồng bộ với khu phi thuế quan Tam Hòa quy mô gần 800 ha. Khu vực này được quy hoạch trở thành trung tâm logistics và dịch vụ cảng biển hiện đại, đóng vai trò kết nối hàng hóa từ miền Trung - Tây nguyên với phía nam Lào và bắc Campuchia thông qua hành lang kinh tế Đông - Tây.

Đây sẽ là một trong những động lực hạ tầng chiến lược thúc đẩy phát triển kinh tế biển, công nghiệp và logistics của khu vực trong giai đoạn tới.